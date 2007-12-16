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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۰۴

/ هفته شانزدهم سری آ /

رم با توقف برابر تورینو به رده دوم بازگشت

رم با توقف برابر تورینو به رده دوم بازگشت

تیم فوتبال رم که عصر امروز دو امتیاز حساس دیدار با تورینو را از دست داد، با کسب یک امتیاز این مسابقه بار دیگر به رتبه دوم جدول رده بندی رقابتهای سری آ ایتالیا صعود کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 5 دیدارهمزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال رم در ورزشگاه المپیکو گرانده برابر میهمان خود تورینو به تساوی بدون گل رضایت داد تا 2 امتیاز ارزشمند را به راحتی از دست بدهد.

برپایه این گزارش، در سایر دیدارهای امشب هم نتایج زیر بدست آمد:
* سامپدوریا 2 - فیورنتینا 2
* سیه نا یک - ناپولی یک
* آتالانتا یک - پالرمو 3
* امپولی یک - جنوآ یک
* پارما 3 - رجینا صفر

در آخرین دیدار هفته شانزدهم سری آ هم از دقایقی دیگر تیم های کالیاری و اینتر به مصاف همدیگر می روند.

جدول رده بندی:
1- اینتر 37 امتیاز
2- رم 33 امتیاز
3- یوونتوس 32 امتیاز
4- اودینزه 28 امتیاز
...........................
18- امپولی 14 امتیاز
19- کالیاری 10 امتیاز(تفاضل گل 14-)
20- رجینا 10 امتیاز (تفاضل گل 15-)

کد مطلب 605839

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