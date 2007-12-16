رم با توقف برابر تورینو به رده دوم بازگشت

به گزارش خبرنگارمهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری 5 دیدارهمزمان آغاز شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال رم در ورزشگاه المپیکو گرانده برابر میهمان خود تورینو به تساوی بدون گل رضایت داد تا 2 امتیاز ارزشمند را به راحتی از دست بدهد.

برپایه این گزارش، در سایر دیدارهای امشب هم نتایج زیر بدست آمد:

* سامپدوریا 2 - فیورنتینا 2

* سیه نا یک - ناپولی یک

* آتالانتا یک - پالرمو 3

* امپولی یک - جنوآ یک

* پارما 3 - رجینا صفر

در آخرین دیدار هفته شانزدهم سری آ هم از دقایقی دیگر تیم های کالیاری و اینتر به مصاف همدیگر می روند.

جدول رده بندی:

1- اینتر 37 امتیاز

2- رم 33 امتیاز

3- یوونتوس 32 امتیاز

4- اودینزه 28 امتیاز

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18- امپولی 14 امتیاز

19- کالیاری 10 امتیاز(تفاضل گل 14-)

20- رجینا 10 امتیاز (تفاضل گل 15-)