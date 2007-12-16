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۲۵ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۰۸

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سپاه آغاز به کار کرد

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سپاه آغاز به کار کرد

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه، در بخشی از این اطلاعیه آمده است: امروز بهره برداری از فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات جایگاه ویژه و مهمی در روابط عمومی ها پیدا کرده است، به نحوی که دنیای مجازی و الکترونیکی اینترنت بسیاری از ایده آل های روابط عمومی الکترونیکی را توانسته قابل وصول نموده و مکان، زمان ، فاصله و هر آنچه را که قبلا به عنوان مانع می شناخت، از میان بردارد.

اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه نیز براساس وظایف ذاتی خود برای حضور قدرتمند ، موثر، ماندگار و زنده خود در سازمان مربوطه، جامعه و دنیای چند رسانه ای فراگیر، پویا و سرخط (on line) اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سپاه نیوز به نشانی www.sepahnews.com نموده است.

پایگاه اطلاع رسانی سپاه نیوز تنها سایت خبری اینترنتی رسمی اداره روابط عمومی و انتشارات سپاه است.

کد مطلب 605843

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