تحرک در اجرای پروژه های فناوری اطلاعات از شاخصه های ارزیابی مدیران لرستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان عصر امروز در جلسه کارگروه فناوری اطلاعات استان اضافه کرد : ما باید در زمینه سخت افزاری آمادگی های لازم را برای برگزاری انتخابات رایانه ای داشته باشیم و لذا نصب و راه اندازی سیستم های رایانه ای و استفاده از فناوری اطلاعات یک بحث ضروری و نیاز امروزی است.

صابری در پایان همه مدیران را به تلاش در راستای اجرای پروژه های فناوری اطلاعات در حوزه های ماموریت خود فراخواند.

در این جلسه شبکه اختصاصی وزارت کشور، استانداری، فرمانداریها و بخشداریهای استان در راستای اجرای انتخابات هشتمین دوره مجلس و اجرای مکاتبات اداری بدون کاغذ بین کلیه واحدهای زیر مجموعه وزارت کشور در سراسر کشور و اجرای سامانه اتوماسیون اداری استانداری و توابع آن در شهرستانها افتتاح و تست زده شد.

در پایان این جلسه مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی طرح ها و پروژه ها ی مرتبط با فناوری اطلاعات خود را جهت تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات استان برای زمینه سازی سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان تنظیم و به دفتر فناوری اطلاعات استانداری ارسال کنند.