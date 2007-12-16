توضیحات وزارت کار و امور اجتماعی درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به مطلب مندرج در خبرگزاری مورخ 24/9/86 تحت عنوان "مدیریت در کشور ضعیف است" به نقل از وزیر کار و اموراجتماعی توضیحات ذیل را ارسال کرد.

سیدمحمد جهرمی وزیرکارو اموراجتماعی در حاشیه همایش دوره آموزشی تربیت مربی کار آفرینی به عوامل تولید شامل نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت اشاره کرد و اظهار داشت : ارزیابیها نشان می دهد مهمترین معضل در بنگاههای دارای مشکل مسئله مدیریت است و اظهارات وی در خصوص ضعف مدیریت صرفا معطوف به بنگاههای دارای مشکل بوده است و وزیر کار در این گفتگو هیچ اشاره ای به موضوع مدیریت در کشور نداشته است.