۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۰

با صدور حکم از سوی وزیر کشور؛

«احسان درویشی» به سمت فرماندار شهرستان بانه منصوب شد

بانه- «﻿احسان درویشی» با صدور حکم از سوی وزیر کشور برای مدت چهار سال به سمت فرماندار شهرستان بانه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور آمده است:

جناب آقای احسان درویشی

به پیشنهاد استاندار محترم کردستان و نظر به مراتب شایستگی و تجارب علمی و عملی جنابعالی به موجب این حکم شما را به مدت چهار سال به سمت فرماندار شهرستان بانه منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت تقوای الهی و موازین شرعی در چارچوب قوانین مقررات و تدابیر ابلاغی ضمن تعاملات لازم با مسؤولان سایر سازمان‌ها و نهادها با اندیشه و مدیریت انقلابی - جهادی در اجرای سیاست‌های دولت مردمی و برنامه‌های وزارت کشور در خدمت به مردم، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی حوزه محل خدمت و انجام وظایف محوله با سرلوحه قراردادن محورهای زیر در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) موفق و سربلند باشید.

