«احسان درویشی» به سمت فرماندار شهرستان بانه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور آمده است:

جناب آقای احسان درویشی

به پیشنهاد استاندار محترم کردستان و نظر به مراتب شایستگی و تجارب علمی و عملی جنابعالی به موجب این حکم شما را به مدت چهار سال به سمت فرماندار شهرستان بانه منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت تقوای الهی و موازین شرعی در چارچوب قوانین مقررات و تدابیر ابلاغی ضمن تعاملات لازم با مسؤولان سایر سازمان‌ها و نهادها با اندیشه و مدیریت انقلابی - جهادی در اجرای سیاست‌های دولت مردمی و برنامه‌های وزارت کشور در خدمت به مردم، پیشرفت و تعالی مادی و معنوی حوزه محل خدمت و انجام وظایف محوله با سرلوحه قراردادن محورهای زیر در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) موفق و سربلند باشید.