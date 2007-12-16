یک مدال نقره و یک برنز برای وزنه برداران 94 کیلوگرم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه برداری جام باشگاه های آسیا در رده سنی جوانان دقایقی پیش در سالن شهر ورزش (sport city) شهر دمشق سوریه پیگیری شد که طی آن وزنه برداران دسته 94 کیلوگرم باشگاه های 12 کشور آسیایی به مصاف هم رفتند.

بر اساس این گزارش، دیدار دسته 94 کیلوگرم این رقابتها دقایقی پیش با قهرمانی گون سون از کره جنوبی به اتمام رسید که در این دیدار مهدی آگاه از تیم مناطق نفت خیر جنوب و جواد باقری از تیم ملی حفاری نیز عناوین نائب قهرمانی(3 مدال نقره) و سومی(مدال برنز مجموع) را برای باشگاه های کشورمان بدست آوردند.

نتایج حرکات یکضرب، دو ضرب و مجموع دسته 94 کیلوگرم و نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

1- گون سون از کره جنوبی یکضرب: 150 کیلوگرم، دوضرب: 194 کیلوگرم، مجموع 344 کیلوگرم

2- مهدی آگاه از باشگاه مناطق نفت خیز جنوب یکضرب: 141 کیلوگرم، دوضرب: 186 کیلوگرم، مجموع 327 کیلوگرم

3- جواد باقری از باشگاه ملی حفاری یکضرب: 133 کیلوگرم، دوضرب: 161 کیلوگرم، مجموع 294 کیلوگرم

عماد محمد از سوریه با مهار وزنه 137 کیلوگرم در حرکت یکضرب به تک مدال برنز این حرکت دست یافت و دیگر هموطن او یعنی جید علی نیز با مهار وزنه 162 کیلوگرم در حرکت دو ضرب تک مدال برنز دو ضرب این دسته را از آن خود کرد.

وزنه برداران دسته 105 و 105+ کیلوگرم صبح و ظهر فردا به مصاف پولاد سر خواهند رفت.