مردم در استان همدان از اتراق در کنار رودخانه ها پرهیز کنند

حمید پورحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در خصوص بارش‌ها، بیشتر بارش‌ها از غرب کشور است و در جنوب غربی کشور این بارندگی‌ها شدت دارد و در استان‌های جنوب غربی وضعیت قرمز اعلام شده است، دو هشدار زرد و نارنجی هم برای همدان صادر شده که هشدار زرد برای روزهای یکشنبه و دوشنبه و نارنجی برای روز سه‌شنبه است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت نارنجی با بارندگی شدید و رعد و برق در استان پیش‌بینی شده است گفت: بارش‌ها در جنوب استان شدیدتر اعلام شده و پیش بینی ما هم این است که فردا سه شنبه شدت بارندگی‌ها افزایش پیدا می‌کند، در ارتفاعات نیز امکان بارش برف و تگرگ وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران همدان خاطرنشان کرد: وضعیت نارنجی به تمام فرمانداری‌های شهرستان‌ها ابلاغ شده و اعضای ستاد مدیریت بحران آمادگی کامل را دارند و دستورالعمل لازم نیز ابلاغ شده است.

پورحسینی تاکید کرد: در بعضی از نقاط استان آبگرفتگی رودخانه‌ها و مسیل ها را داریم و توصیه هایی که در این ایام داریم خصوصاً روز ۲۹ اسفند شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و از حضور در ارتفاعات اجتناب و از فعالیت‌های عمرانی خودداری نمایند و اصول امنیتی و ایمنی نیز توسط دستگاه‌های اجرایی رعایت شود.

وی با بیان اینکه مردم از اتراق در مناطقی که در مسیر آب گرفتگی و مسیل‌ها هستند خودداری کنند افزود: در روز سه شنبه ۲۹ اسفند امکان مه گرفتگی در ارتفاعات و گردنه ها است و در گردنه ها بارندگی به صورت بارش برف است.

وی با اشاره به اینکه همه شهرستان‌های ما آمادگی کامل را دارند و ستاد مدیریت بحران با مسؤلیت فرمانداران آماده هستند که هر نوع مشکلی پیش بیاید پیگیری ورفع خواهد شد افزود: کلیه فرمانداران و شهرداران شهرستان‌های همدان در حال آماده باش کامل هستند خصوصاً شهرستان‌های نهاوند و تویسرکان که از شهرهای جنوبی ما هستند و احتمال بارش بیشتر را دارند در حال آماده باش کامل هستند.

وی با بیان اینکه از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ کلیه‌های واحدهای امدادی در حال آماده باش هستند افزود: چون در ایام تعطیلات بحث حضور میهمانان به استان و شهرستان‌ها را داریم، تجهیزات برای بارندگی‌های اخیر هم پیش بینی شده است و محل‌هایی که امکان آبگرفتگی و سیلابی شدن در آن محل‌ها بیشتر است، تمهیدات لازم توسط شهرداران محترم انجام و در کل شهرها به شهرداران ابلاغ شده است.

پور حسینی افزود: تجهیزات در حد مقدوراتی که هست تمامی شهرداران آماده کردند، احیاناً اگر مورد باشد و شدت بارندگی بیشتر باشد و مشکلی پیش بیاید از سایر نقاط استان هم کمک به هر نقطه استان لازم باشد ارسال و اعزام می‌شود.