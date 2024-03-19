۱۸ هزار مسافر نوروزی در شهر اصفهان اسکان یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی اظهار داشت: چهارمین شب اسکان مسافران نوروزی در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مدارس آموزش‌وپرورش، منازل استیجاری و کمپ باغ فدک انجام شد و شب گذشته حدود ۹ هزار نفر در این اماکن اسکان پیدا کردند.

وی با بیان اینکه ستاد خدمات سفر شهر اصفهان فعالیت خود را از ۲۴ اسفندماه آغاز کرده است، افزود: از روز نخست فعالیت این ستاد، حدود ۱۸ هزار نفر بدون وقوع هیچ حادثه و مشکلی در اماکن این کلان‌شهر اسکان پیدا کرده‌اند.

مسؤول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان تاکید کرد: با توجه به هشدار قرمز صادر شده از سوی سازمان هواشناسی، مناطق شمالی و جنوبی شهر اصفهان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: از مسافران و گردشگران نوروزی درخواست می‌شود پیش از ورود به استان، نسبت به رزرو محل اسکان خود اقدام کنند.

مسؤول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان اضافه کرد: سامانه ۱۳۷ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی است و آنها با استفاده از این سامانه می‌توانند از ظرفیت‌های باقی‌مانده مراکز اقامتی مطلع شوند.