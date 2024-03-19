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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۵

طی ۴ شب اخیر؛

۱۸ هزار مسافر نوروزی در شهر اصفهان اسکان یافتند

۱۸ هزار مسافر نوروزی در شهر اصفهان اسکان یافتند

اصفهان- مسوول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان از اسکان حدود ۱۸ هزار مسافر در شهر اصفهان طی چهار شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد شفیعی اظهار داشت: چهارمین شب اسکان مسافران نوروزی در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، مدارس آموزش‌وپرورش، منازل استیجاری و کمپ باغ فدک انجام شد و شب گذشته حدود ۹ هزار نفر در این اماکن اسکان پیدا کردند.

وی با بیان اینکه ستاد خدمات سفر شهر اصفهان فعالیت خود را از ۲۴ اسفندماه آغاز کرده است، افزود: از روز نخست فعالیت این ستاد، حدود ۱۸ هزار نفر بدون وقوع هیچ حادثه و مشکلی در اماکن این کلان‌شهر اسکان پیدا کرده‌اند.

مسؤول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان تاکید کرد: با توجه به هشدار قرمز صادر شده از سوی سازمان هواشناسی، مناطق شمالی و جنوبی شهر اصفهان در حالت آماده‌باش قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: از مسافران و گردشگران نوروزی درخواست می‌شود پیش از ورود به استان، نسبت به رزرو محل اسکان خود اقدام کنند.

مسؤول کمیته اسکان ستاد دائمی خدمات سفر شهر اصفهان اضافه کرد: سامانه ۱۳۷ به‌صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی است و آنها با استفاده از این سامانه می‌توانند از ظرفیت‌های باقی‌مانده مراکز اقامتی مطلع شوند.

کد مطلب 6058670

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