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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد؛

آمادگی مراکز سلامت همدان برای خدمت رسانی به مردم و مسافران نوروزی

آمادگی مراکز سلامت همدان برای خدمت رسانی به مردم و مسافران نوروزی

همدان-سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی همدان از آمادگی مراکز سلامت همدان برای خدمت رسانی به مردم و مسافران نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا توقیری اظهار کرد: ۷ شبکه بهداشت و درمان، ۲۲ بیمارستان خصوصی، خیریه و دولتی، بیش از ۵۰ مرکز منتخب خدمات جامع سلامت شهری و روستایی در ایام نوروز فعال هستند.

وی با اشاره به اینکه ۶ ایستگاه سلامت در ورودی شهرستان‌های استان جهت راهنمایی شهروندان فعالیت می‌کنند، افزود: ۶۰ پایگاه جاده‌ای و شهری فوریت‌های پزشکی نیز در این مدت به ارائه خدمات می‌پردازند.

توقیری ادامه داد: همچنین بیش از ۳۳ مرکز تصویربرداری بیمارستانی و رادیولوژی دولتی و خصوصی و ۴۷ داروخانه شبانه روزی فعال خواهند بود.

وی با اشاره به اینکه ۹ مرکز دندانپزشکی در شهرستان همدان و بهار و همچنین ارائه خدمات آزمایشگاهی در ۳۱ مرکز خصوصی و دولتی در سطح استان فعال هستند، گفت: ۱۴ پایگاه فعال نمونه گیری غربالگری نوزادان (کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری) نیز خدمات ارائه می‌دهند

توقیری با بیان اینکه سامانه تسهیلات نوروزی دانشگاه علوم پزشکی همدان (۳۱۳۶-۰۸۱) راه‌اندازی شده است، افزود: دریافت فایل کتابچه ستاد تسهیلات نوروزی دانشگاه علوم پزشکی همدان، ویژه مسافران نوروزی و شهروندان استان خواهد بود.

کد مطلب 6058694

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