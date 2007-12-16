دولت در پی هدایت منابع به سمت تولید و امور زیربنایی است/ تاثیر تزریق نقدینگی بدون برنامه بر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان امشب پس از خبر سراسری ساعت 21 از شبکه یک سیما در یک گفتگوی زنده با مردم، در توضیح علت گرانی های اخیر اظهار داشت: اکثرمردم گرانی ها را در زندگی خود لمس می کنند و دولت در ماههای اخیر تلاش کرده است تا ریشه ها و علت صعود این مسئله را بیابد.

وی افزود: تورم موضوع امروز و دیروز کشور ما نیست ، بلکه علت های اصلی و ریشه ای آن مربوط به گذشته های دور است.

رئیس جمهور ادامه داد: چند ماهی است که گرانی ها روند صعودی داشته ، در حالی که در سال 84 شاهد روند نزولی قیمت ها بودیم اما این روند نزولی هم به این معنا نبود که تورم به سمت صفر حرکت کند.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: دولت تلاش می کند تا عوامل گرانی ها را کنترل کند ، همانگونه که در سال 84 این کار را کرد.

احمدی نژاد بهره وری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده کالاها، نبود انعطاف پذیری در تولید، وابسته بودن بخش مهمی از درامدهای دولت به نفت و افزایش سهم نفت در بودجه و مصرف،‌ بالا بودن مصرف دولت و نقش 80 درصدی دولت در اقتصاد کشور به صورت مستقیم و نیمه مستقیم، تراز تجاری منفی و فزاینده و متکی بودن اقتصاد بر واردات و ارز را از مشکلات ساختاری اقتصاد در گذشته دانست.

وی خاطرنشان کرد: این مشکلات از گذشته بوده و دولت تلاش کرده آنها را کنترل کند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بهره وری از 48 صدم به 84 صدم در سال 85 رسید و از سال 83 و 84 این رشد دو برابر شده است گفت: البته هنوز نیز باید این روند افزایش یابد و سهم بهره وری را به 5/2 درصد طبق قانون برنامه توسعه برسانیم.

احمدی نژاد افزایش بهره وری، کاهش هزینه های مصرفی دولت، توزیع مناسب تر منابع در سطح کشور،‌کاهش دخالت دولت در اقتصاد با اجرای سیاست های اصل 44 و واگذاری ها به مردم، توسعه اموزش و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را از جمله عملکردهای دولت در مهار تورم برشمرد.

رئیس جمهوری افزود: در سال 83 همه سرمایه گذاری پذیرش شده خارجی در ایران 7/2 میلیارد دلار بود که در سال 85 به بیش از ده میلیارد دلار و در شش ماهه اول به حدود 10 میلیارد دلار رسید.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: دولت تلاش می کند تا سرمایه گذاری ها را توسعه دهد و همچنین منابع را به سمت تولید و امور زیربنایی کشور هدایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی نژاد در ادامه گزارش عملکرد اقتصادی دولت به مردم، افزود: همگی شاهد بودیم که تورم در سال 83 ، 6/ 15 درصد بود و در پایان سال 84 به 1/12 رسید و در سال 85 ، 8/13 دهم تغییر یافت و انتظار ما این بود که در سال 85 این روند کاهش یابد اما تورم ارتقا یافت.

رئیس جمهور سپس به دو دسته از عوامل جدید که در یک سال و نیم اخیر به تورم در کشور دامن زده است، اشاره کرد و اظهار داشت: یک دسته از این عوامل خارجی بود که از آن جمله می توان به افزایش قیمت نفت اشاره کرد. درست است که افزایش قیمت نفت برای ما خوب است اما این موضوع باعث افزایش قیمت های جهانی می شود.

وی ادامه داد: گروهی مباحث اقتصادی را از سال 1338 تا 1385 مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که هر 10 درصد افزایش قیمت کالاهای وارداتی 5/5 درصد تورم را در داخل افزایش می دهد.

به گزارش مهر، رئیس قوه مجریه تصریح کرد: واردات امسال ما طی 8 ماه نسبت به سال قبل از نظر وزنی 5/3 درصد کاهش داشته اما از نظر ارزشی 12 درصد ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه قیمت برخی کالاها که به صورت روزمره مورد نیاز مردم است، افزایش قیمت بیشتری پیدا کرده اند، مانند جو، که 5/2 برابر، ذرت 2برابر ، برنج 2 برابر و همچنین روغن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار در هر تن رسیده است.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: کالاهایی که در زندگی روزمره مردم نقش اساسی دارند 36 درصد رشد داشته است و لذا تورم به این شکل خود را بیشتر از گذشته نشان داده است.

رئیس جمهور به عنوان نمونه به حمل و نقل اشاره کرد و گفت: حمل و نقل 3 الی 4 برابر شده و گندم در جهان به بالای 400 دلار رسیده است و یک موضوعی حدودا 8 درصدی را باید انتظار داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهورکشورمان در ادامه تشریح اقدامات و تلاش های دولت برای مهار گرانی ها و تورم، دلیل دوم این امر را کاهش قیمت دلار در برابر سایر ارزها خواند و اظهار داشت: ما در کشور اقتصاد داخلی را به قیمت دلار منوط کرده بودیم و لذا دلار در خارج کاهش یافت ولی در داخل کشور ما کاهش نیافت.به عنوان نمونه کالایی را که از خارج در سال گذشته به قیمت 10 دلار می خریدیم این قیمت ضربدر عوارض وارداتی و سپس ضربدر قیمت 930 تومان دلار می شد و لذا اکنون اگر همان کالای وارداتی را 12 دلار خریداری کنیم همین روند باید طی شود و این موضوع غیر از بحث افزایش کلی قیمت ها در داخل است.

رئیس جمهور ادامه داد: در تمامی کشورها قیمت دلار کاهش یافته اما ما در داخل قیمت دلار را ثابت نگاه داشته ایم و به این موضوع یک سری هزینه های جنبی مثل بیمه ها نیز اضافه شده است که دولت تلاش نموده با کاهش تعرفه ها کمی از شدت تورم را بکاهد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: این موضوع به طور واقعی اثر چندانی ندارد اما به صورت روانی تاثیر گذار است.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنانش یکی از عوامل داخلی افزایش تورم را افزایش شدید نقدینگی دانست و گفت: باید از خود بپرسیم که نقدینگی از کجا حاصل می شود.

وی توضیح داد: یک بخش از هزینه های دولت از طریق نفت تامین می شود و دولت این هزینه را به بانک مرکزی ارجاع می دهد.

احمدی نژاد علت دوم داخلی را خلق پول توسط بانک ها وموسسات مالی و اعتباری عنوان کرد و افزود: علت تورم 6/13 سال گذشته در قسمتی به نقد کردن ارز به ریال توسط دولت باز می گشت که یک سوم این کار توسط دولت صورت می گرفت اما 9 درصد مابقی ناشی از فعالیت های مالی و اعتباری از جمله بانک ها بود.

رئیس جمهور افزود: دولت تلاش کرد سهم خود را در این موضوع کاهش دهد و به همین منظور تلاش کرد تا این روند دیگر توسط موسسات مالی واعتباری تکرار نشود به این صورت که دولت تلاش کرد تا منابع خارج از محل خودش خرج نشود.

وی افزود: دولت این امر را در بودجه سال 86 فشرده کرد و مصرف ارز را کاهش داده اما متاسفانه در بخش های تولید و مالی آن اقدامی که باید انجام می شد نشد و اتفاقی دیگر افتاد.

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: دو گروه خلق پول کردند به این صورت که یک سری از بانک های دولتی در هنگام عوض شدن رئیس بانک مرکزی و کاهش یافتن عملکرد نظارت چک پول وسیعی چاپ کردند و منابع به سمت بازرگانی و خدمات رفت که سهم بازرگانی بیشتر شد به عنوان مثال بازرگانی از 4 درصد سال 83 به 48 درصد ارتقاء یافت و چک پولهایی که چاپ می شد خلاف قانون بود.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: همانطور که مستحضرید بانک ها می توانند 40 درصد دارایی های نقدی وجاری خود را چک پول چاپ کنند که در برخی از بانک ها این رقم به 200 درصد افزایش یافت.

احمدی نژاد افزود: طی 6 ماهه اول بانک ها می توانستند 24 هزار میلیارد تومان قدرت خرید با چک پول ها ایجاد کنند اما در عمل این امر به 120 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه کل معاملات ما 270 هزار میلیارد تومان بود و به این ترتیب 70 درصد قدرت خرید در کشور تولید شد که بر خلاف قانون بود.(چک پول 16 بار می چرخد، اسکناس 10 درصد.)

وی همچنین اظهار داشت: با فهمیدن این موضوع به مسئولان اقتصادی کشور تذکر دادم و آنان نیز با جستجوهای خود این سخن مرا تصدیق کردند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: کل اسکناس و مسکوکات ما 6 هزار و 900 میلیارد تومان است و نتیجه روندی که طی شد در پایان مهر ماه رسوب 12 هزار و 300 میلیارد تومان چک پول در بازار بود و من به دوستان گفتم که این خیانت به کشور بود.

احمدی نژاد افزود: این مسئله سپس به سپرده تبدیل شد و پس از آن به منابع و منابع بیش از 48 درصد به سمت خدمات و بازرگانی رفت و لذا نقدینگی سنگینی را به بازار تحمیل کرد.

وی خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگر این بود که برخی موسسات مالی واعتباری از بانک مرکزی مجوز نداشتند. من از ابتدا در دولت گفته بودم که متمم بودجه بده نیستم و دستگاه ها باید با همین بودجه ای که در اختیار آنان قرار گرفته است کارها را جلو ببرند.

احمدی نژاد در ادامه توضیح داد که یکی از موسسات مالی و اعتباری که کل سرمایه اش 50 میلیون تومان بود 3 هزار میلیارد تومان وام داده بود و همچنین یکی دیگر از این موسسات که کل سرمایه اش 32 میلیون بود 650 میلیارد تومان وام داده است در حالیکه حداکثر تسهیلاتی که این موسسات می توانستند بدهند 12 برابر سرمایه شان بود.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به این موسسات اخطار داده است و دولت تلاش می کند تا این مشکلات هر چه سریعتر مرتفع گردد.

ادامه دارد....