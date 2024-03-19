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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۱

سرپرست دبیرخانه هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه خبر داد؛

اجرای طرح «جمع‌آوری معتادان متجاهر» در کرمانشاه طی ایام نوروز

اجرای طرح «جمع‌آوری معتادان متجاهر» در کرمانشاه طی ایام نوروز

کرمانشاه- سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه از اجرای طرح «جمع‌آوری معتادان متجاهر» در کرمانشاه طی ایام نوروز خبر داد.

کیوان گل آوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه ایام تعطیلات نوروز و در راستای پیشگیری از وقوع جرم دستورالعمل جمع‌آوری معتادین متجاهر در ایام تعطیلات نوروز و به منظور اجرا توسط پلیس‌های تخصصی و کلانتری‌ها به فرماندهی انتظامی استان ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل جمع آوری صادر شده برای جمع‌آوری و ساماندهی معتادین متجاهر این طرح از تاریخ ۲۰ اسفند ماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۱۰ نفر از معتادین متجاهر جمع آوری و در مراکز مربوطه ساماندهی شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه تصریح کرد: طرح جمع آوری معتادین متجاهر و برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر تا پایان فروردین ماه به صورت مستمر و روزانه ادامه خواهد داشت تا شاهد کاهش جرایم ناهنجاری‌ها و آسیب‌های متعدد از جمله سرقت و …باشیم.

کد مطلب 6058742

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