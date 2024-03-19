کیوان گل آوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه ایام تعطیلات نوروز و در راستای پیشگیری از وقوع جرم دستورالعمل جمع‌آوری معتادین متجاهر در ایام تعطیلات نوروز و به منظور اجرا توسط پلیس‌های تخصصی و کلانتری‌ها به فرماندهی انتظامی استان ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل جمع آوری صادر شده برای جمع‌آوری و ساماندهی معتادین متجاهر این طرح از تاریخ ۲۰ اسفند ماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۱۰ نفر از معتادین متجاهر جمع آوری و در مراکز مربوطه ساماندهی شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه تصریح کرد: طرح جمع آوری معتادین متجاهر و برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر تا پایان فروردین ماه به صورت مستمر و روزانه ادامه خواهد داشت تا شاهد کاهش جرایم ناهنجاری‌ها و آسیب‌های متعدد از جمله سرقت و …باشیم.