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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

رییس ستاد راهیان نور سپاه کربلا:

۱۸ هزار مازندرانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

۱۸ هزار مازندرانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

ساری- رییس ستاد راهیان نور سپاه کربلا از اعزام بیش از ۱۸ هزار نفر سال جاری به اردوی راهیان نور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تلاش دشمنان برای تحریف و استحاله باورها، بیان داشت: راهیان نور یک رزمایش بزرگ فرهنگی، یک جبهه و ایجاد خاکریز در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی سفرهای راهیان نور را به مثابه دفاع مقدس خواند و افزود: اردوی راهیان نور برنامه دشمن در خصوص شبهه افکنی و تحریف ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس را خنثی می‌سازد.

سرهنگ مجیدی در ادامه از همراهی‌ها و مساعدت‌های استاندار و سایر مدیران دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی قدرانی کرد و افزود: از همه کسانی که در مسیر راهیان نور زحمت کشیدند از استاندار و معاونین استانداری بخصوص معاون سیاسی و اجتماعی، کلیه مدیران کل بخصوص مدیرکل آموزش و پرورش، رؤسای دانشگاه‌ها، مدیرکل و مدیران محترم صدا و سیما، مدیرکل سمت و جهاد کشاورزی، فراجا و خادمین موکب‌ها به خصوص موکب‌های آمل، بابلسر، عباس آباد و نکا و از جمله خادمین الشهدا تقدیر و قدردانی می‌کنم.

معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد راهیان نور سپاه کربلا از اعزام حدود ۱۸ هزار و ۷۸۸ نفر به راهیان نور خبر داد و تصریح کرد: در بحث دانش آموزی بیش از سه هزار و ۹۰۰ نفر، در بخش دانشجویی دو هزار و ۸۱۱ نفر، فرهنگیان ۶۵۳ نفر، ادارات و سازمان‌ها ۹۷۰ نفر، بسیج مساجد و محلات شش هزار و ۵۰۷ نفر و در بخش راهیان نور غرب دو هزار و ۲۸۹ نفر و همچنین در بخش سایر اقشار که شامل بسیج کشاورزی، رسانه، مداحان، اساتید و جامعه پزشکی در حدود هزار و ۷۰۰ نفر اعزام شدند.

سرهنگ مجیدی در پایان از بسیجیان، فرماندهان سپاه شهرستان‌ها، فرمانداران و شهرداران، پایوران، راویان و روحانیون تقدیر و تشکر و به نقش روحانیون اشاره نمود و بیان کرد: روحانیون در پیوند بعد اعتقادی و باور و اعتقادات دفاع مقدس نقش داشتند و جوانان ما هم در کنار آشنایی با باورها و اعتقادات دینی به این بخش پرافتخار دفاع مقدس و این دستاورد و این گنجینه فناوری دوران دفاع مقدس آشنا شدند.

کد مطلب 6058782

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