۱۸ هزار مازندرانی به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عسگر مجیدی ظهر سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تلاش دشمنان برای تحریف و استحاله باورها، بیان داشت: راهیان نور یک رزمایش بزرگ فرهنگی، یک جبهه و ایجاد خاکریز در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن است.

وی سفرهای راهیان نور را به مثابه دفاع مقدس خواند و افزود: اردوی راهیان نور برنامه دشمن در خصوص شبهه افکنی و تحریف ارزش‌ها و آرمان‌های دفاع مقدس را خنثی می‌سازد.

سرهنگ مجیدی در ادامه از همراهی‌ها و مساعدت‌های استاندار و سایر مدیران دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی قدرانی کرد و افزود: از همه کسانی که در مسیر راهیان نور زحمت کشیدند از استاندار و معاونین استانداری بخصوص معاون سیاسی و اجتماعی، کلیه مدیران کل بخصوص مدیرکل آموزش و پرورش، رؤسای دانشگاه‌ها، مدیرکل و مدیران محترم صدا و سیما، مدیرکل سمت و جهاد کشاورزی، فراجا و خادمین موکب‌ها به خصوص موکب‌های آمل، بابلسر، عباس آباد و نکا و از جمله خادمین الشهدا تقدیر و قدردانی می‌کنم.

معاون هماهنگ کننده و رئیس ستاد راهیان نور سپاه کربلا از اعزام حدود ۱۸ هزار و ۷۸۸ نفر به راهیان نور خبر داد و تصریح کرد: در بحث دانش آموزی بیش از سه هزار و ۹۰۰ نفر، در بخش دانشجویی دو هزار و ۸۱۱ نفر، فرهنگیان ۶۵۳ نفر، ادارات و سازمان‌ها ۹۷۰ نفر، بسیج مساجد و محلات شش هزار و ۵۰۷ نفر و در بخش راهیان نور غرب دو هزار و ۲۸۹ نفر و همچنین در بخش سایر اقشار که شامل بسیج کشاورزی، رسانه، مداحان، اساتید و جامعه پزشکی در حدود هزار و ۷۰۰ نفر اعزام شدند.

سرهنگ مجیدی در پایان از بسیجیان، فرماندهان سپاه شهرستان‌ها، فرمانداران و شهرداران، پایوران، راویان و روحانیون تقدیر و تشکر و به نقش روحانیون اشاره نمود و بیان کرد: روحانیون در پیوند بعد اعتقادی و باور و اعتقادات دفاع مقدس نقش داشتند و جوانان ما هم در کنار آشنایی با باورها و اعتقادات دینی به این بخش پرافتخار دفاع مقدس و این دستاورد و این گنجینه فناوری دوران دفاع مقدس آشنا شدند.