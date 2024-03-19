تردد در محورهای اصفهان ۴ درصد افزایش یافت

سرهنگ علی مولوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان اصفهان با توجه به موقعیت خاص و شاه راه بودن در مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب در میان سایر استان‌ها جایگاه ویژه‌ای از نظر حجم تردد و حضور مسافران نوروزی به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه گفت: بر اساس آمار ارائه شده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با گذشت ۴ روز از زمان آغاز طرح نوروزی پلیس از ۲۴ اسفند ماه میزان ترددها در سطح محورهای مواصلاتی استان اصفهان ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و بیش از ۶ میلیون و ۱۱۷ هزار تردد در این مدت به ثبت رسیده است.

رئیس پلیس راه استان به کاهش ۶۷ درصدی میزان وقوع تصادفات منجر به فوت در جاده‌های استان اشاره و عنوان کرد: براساس تجزیه و تحلیل کارشناسان این پلیس، علت ۶۲ درصد از وقوع انواع تصادفات و حوادث ترافیکی و جاده‌ای، سهل انگاری، حواس پرتی، عدم رعایت سرعت مطمئنه و بی توجهی رانندگان به جلو معرفی شده‌اند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تصادفات جرحی نیز در این مدت با کاهش ۴ درصدی روبه رو بوده تصریح کرد: مشارکت مردم تضمین کننده ارتقا سطح آگاهی‌ها و پیشگیری از وقوع تصادفات است، رانندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که بی توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در کمترین زمان ممکن است جان سرنشینان خودرو را به خطر بیاندازد.

سرهنگ مولوی با اشاره به بسیج تمامی امکانات و حضور پررنگ مأموران پلیس برای مدیریت ترافیک در سطح محورهای مواصلاتی استان در طرح نوروزی خاطرنشان کرد: با آغاز این طرح، نیروهای خدماتی و امدادی با استفاده از حداکثر توان اجرایی و امکانات موجود، آماده ارائه خدمات مضاعف در ایام پایان سال و تعطیلات نوروز به هم‌وطنان در سطح محورهای مواصلاتی استان هستند.