به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست شورای معاونان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان به میزبانی این اداره کل، ضمن اشاره به تمهیدات لازم در خصوص جاده‌های استان برای نوروز ۱۴۰۳ بیان کرد: استان سمنان آمادگی کامل را برای ورود مسافران و زائران رضوی دارد.

وی از کاهش تصادفات نیز در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: به نسبت مدت زمانی مشابه سال گذشته ۶۲.۵ درصد کاهش فوتی جاده‌ای داشته‌ایم که قابل توجه است.

استاندار سمنان خواب آلودگی را مهمترین عامل تصادفات و واژگونی خودروها در محورهای مواصلاتی استان دانست و تاکید کرد: طرح‌های نوروزگاه در ورودی و خروجی شهرها با هدف ایستایی موقت رانندگان وسایل نقلیه در حال اجرا است.

هاشمی همچنین از برگزاری کنگره بزرگ سه هزار شهید استان سمنان به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های بهار امسال خبر داد و افزود: نیاز است که برای بهره‌گیری از ظرفیت راهداری و حمل و نقل عمومی در این مراسم بهره‌گیری شود.