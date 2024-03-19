طرح افطار مسافران نوروزی در پایانه مسافری بجنورد آغاز شد

محمد مشتری در گفتوگو با مهر اظهار کرد: با آغاز طرح نوروزی در خراسان شمالی، طرح افطار مسافران نوروزی در پایانه مسافری بجنورد اجرا شد و تا ۱۷ فروردین ادامه دارد.
وی در ادامه افزود: در طرح افطار مسافران نوروزی، سفرههای ساده افطار در پایانه مسافری بجنورد پهن و مسافرانی که ساعت حرکت آنها هنگام اذان مغرب است پذیرایی میشوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی بیان کرد: طرح افطار مسافران نوروزی با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و تشکلهای صنفی بخش مسافر، مدیران شرکتهای حمل و نقل و رانندگان و مالکان ناوگان مسافری اجرا میشود.
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