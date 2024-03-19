  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

رییس پلیس راهور استان بوشهر:

رانندگان در مسیرهای استان بوشهر مراقب وضعیت بارندگی باشند

رانندگان در مسیرهای استان بوشهر مراقب وضعیت بارندگی باشند

بوشهر- رییس پلیس راهور استان بوشهر گفت: به رانندگان توصیه می‌شود که در مسیرهای استان بوشهر مراقب وضعیت بارندگی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادقی عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت با توجه به ورود سامانه بارشی از امروز به استان و محتمل بودن تداوم بارندگی تا تاریخ ۲ فروردین ۱۴۰۳ و طوفانی شدن دریا، از سوی ستاد مدیریت بحران استان بوشهر هشدار سطح نارنجی دریایی و جوی صادر شده است،

وی افزود: با توجه به شرایط موجود احتمال بارندگی شدید و آبگرفتگی معابر وجود دارد، بنابراین توصیه پلیس به رانندگان عزیز به منظور تسهیل در آمد شد و جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی این است که هوشیارانه و با توجه به جلو رانندگی کنند.

صادقی رعایت فاصله طولی مناسب و حرکت بین خطوط و با سرعت مطمئنه رانندگی کردن را یکی از اصول مهمه رانندگی دانست و از شهروندان خواست تا از تردد بی مورد کاملاً اجتناب کنند.

رئیس پلیس راهور استان بوشهر به رانندگی موتورسیکلت سواران اشاره کرد و گفت: تردد موتورسیکلت سواران در روزهای بارانی به علت لغزندگی معابر ممنوع می‌باشد و موتورسواران عزیز به این نکته ایمنی بخش توجه ویژه داشته باشند تا ان شاء الله شاهد حوادث ترافیکی در معابر شهری استان نباشم.

کد مطلب 6058987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها