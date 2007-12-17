فعالیتهای تبلیغ و ترویج کشاورزی در سطح روستاها کمرنگ شده است

محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند از مهار آبهای سطحی موجود، انجام طرح های تحقیقاتی برای شناسایی محصولات مستعد کاشت در مناطق گوناگون، گسترش دوره های آموزش و فرهنگ سازی جهت استفاده مناسب از امکانات موجود به عنوان عوامل موثر در رونق کشاورزی منطقه رونق یاد کرد.

دهیار روستای مهمویی از کشاورزان به عنوان زحمتکش ترین قشر جامعه یاد کرد و افزود: تمام مردم بر سر خوان کشاورزان نشسته اند لذا توجه به این قشر و رفع مشکلاتشان امری ضروری است.

حسین پور خواستار اعطای وامهای بلاعوض جهت ترمیم قنوات کشاورزی شد و خاطرنشان کرد: اگر در این خصوص اقدامی صورت نگیرد در آینده ای نزدیک شدیدا با مشکل کم آبی روبرو خواهیم شد.

دهیار روستای مهمویی اکثر ساکنان این منطقه را خورده مالک عنوان نمود و افزود: هم اکنون علارقم تلاش شبانه روزی کشاورزان درآمدهای حاصله کفاف مخارج موجود را نمی دهد که تدبیر مسئولین را می طلبد.

وی ضمن انتقاد از عدم تبیین جایگاه بسیاری از محصولات کشاورزی استان خاطر نشان کرد: متأسفانه تا کنون به بسیار از محصولات به خصوص زرشک و زعفران توجه درشانی نشده و تبلیغات اصولی برای این محصول در سطح بین المللی ضعیف است.

فعالیت بنگاههای کوچک زودبازده را در سطح روستاها بسیار موفق دانست و گفت: کارشناسان دستگاههای مختلف باید با انجام مطالعات لازم فرهنگ استفاده صحیح از امکانات و مناسب ترین موقعیت های موجود در هر منطقه را برای سرمایه گذاری به روستاییان آموزش دهند.

وی با بیان اینکه 20 متقاضی این روستا در نوبت استفاده از تسهیلات بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده اند، اذعان داشت: تا کنون پنج طرح زودبازده اقتصادی در روستای مهمویی با استفاده از این تسهیلات به بهره برداری رسیده است.

حسین پور ایجاد مجتمعهای کارگاهی را امری مهم در راستای مقابله با مهاجرت عنوان و تصریح کرد: اقدام دولت در ایجاد واحد های کارگاهی، کارخانه و بطور کلی ایجاد اشتغال پایدار، حجم زیادی از مهاجرت ها روستاها به شهرها را کاهش می دهد.

حسین پور گفت: هم اکنون شش واحد مرغداری و گاوداری در روستای مهمویی فعالیت دارند.

به گفته دهیار مهمویی بسیاری از قوانین و مصوبات براساس امکانات و موضوعات مرکز کشور تعریف شده ولی به دلیل کمبود امکانات فراهم نمودن شرایط اجرای آنها در این مناطق میسر نیست.

روستای مهمویی در بخش مرکزی بیرجند و در فاصله 67 کیلومتری مرکز استان خراسان جنوبی واقع شده است و همجواری این روستا با دشت مهمویی و فعالیت بیش از 30 حقله چاه کشاورزی باعث شده همواره به عنوان یکی از قطب های کشاورزی منطقه به شمار آید.