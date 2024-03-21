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۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۸

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی:

افزایش ۳۶ درصدی پروازها از فرودگاه شهید باکری ارومیه

افزایش ۳۶ درصدی پروازها از فرودگاه شهید باکری ارومیه

ارومیه - مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی از افزایش ۳۶ درصدی پروازها از فرودگاه شهید باکری ارومیه خبر داد.

محمدعلی نائل قراملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعداد پروازهای انجام شده از طریق فرودگاه شهید باکری ارومیه در بازه زمانی ۲۴ اسفند تا یکم فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه طی مدت مذکور در مجموع ۵۶ پرواز از طریق فرودگاه ارومیه انجام شده است، افزود: پرواز از فرودگاه ارومیه به مقصد آدانا و استانبول نیز ویژه نوروز به پروازهای این فرودگاه افزوده شده است.

مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان غربی با اشاره به افزایش ۲۸ درصدی اعزام و پذیرش مسافر اظهار کرد: همچنین ۵ هزار و ۲۲۹ مسافر طی بازه ۲۴ اسفند تا یکم فروردین به وسیله این پروازها در فرودگاه ارومیه تردد داشته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6059877

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