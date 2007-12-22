عمر ناوگان حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی به کمتر از 13 سال رسید

بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: با ورود اتوبوس های جدید، سن ناوگان حمل و نقل از 21 سال در سال 78 به 7/12 در سال جاری رسیده است.

وی ادامه داد: از زمان اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای در استان تاکنون، 179 دستگاه اتوبوس فرسوده از رده خارج و اتوبوس های جدید با استفاده از تسهیلات سازمان و تسهیلات وام های بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی به متقاضیان واگذار شده است.

طالبی تعداد ناوگان مسافربری اتوبوس استان را 737 دستگاه عنوان کرد و بیان داشت: 200 دستگاه از این اتوبوس ها ویژه است که تعداد این نوع اتوبوس ها نسبت به سه سال قبل، 40 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین ورود اتوبوسهای جدید به این ناوگان را از جمله خدمات ارائه شده به مسافران عنوان کرد و یادآور شد: استفاده از اتوبوس های ویژه و نو در مسیرهای درون استان به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از افزایش واگذاری سواری های بین شهری خبر داد و افزود: هم اکنون 760 دستگاه سواری بین شهری در آذربایجان غربی فعال است که این رقم نسبت به سال 83، دو برابر افزایش یافته است.