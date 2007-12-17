نمایشگاه ایران در عمان فرصتی برای ارائه توانمندیهای کشور است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سید محمد سیدی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر پروژه های عمرانی عظیمی همچون پروژه بلوسیتی، جزایر السودا، پروژه موج و ساحل صلاح در کشور عمان در حال انجام است.

وی ادامه داد: در قالب اجرای این پروژه 20 میلیارد دلاری، شهری جدید در فاصله بسیار کمی از مسقط ، پایتخت این کشور به مساحت 35 کیلومتر مربع ساخته می شود.

سیدی بیان کرد: پروژه عظیم بلوسیتی قرار است طی 10 فاز به انجام برسد و فاز اول آن شامل ساخت 200 ویلا، 5000 آپارتمان، چهار هتل، پنج مرکز خرید، به ارزش کلی 2/2 میلیارد دلار است که در مساحت 5/5 کیلومتر مربع باید طبق برنامه تا سال 2013 به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه نخستین نمایشگاه اختصاصی جمهموری اسلامی ایران درعمان از 30 بهمن ماه تا دوم اسفندماه جاری در شهر مسقط، پایتخت این کشور برگزار می شود، اظهار داشت: حضور شرکتها و سرمایه گذاران ایرانی در این نمایشگاهنم، موجب آشنایی هر چه بیشتر آنها با جاذبه های سرمایه گذاری در عمان و همچنین آشنایی سرمایه گذاران عمانی با توانمندیهای ایرانیان می شود.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد اظهارداشت: این نمایشگاه با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران و توسط نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود و تجار و بازرگانان، تولید کنندگان و صاحبان صنایع ایرانی می توانند توانمندیهای خود را در این مرکز نمایشگاهی مسقط در معرض بازدید عمانیها قرار دهند.

وی گفت: کلیه اتحادیه ها، تشکلهای تولیدی و خدماتی کشور و واحدهایی که در زمینه های مختلف از جمله صنایع غذایی ، صنایع قطعه سازی خودرو، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، صنایع تبدیلی، محصولات بهداشتی و شوینده، مصالح ساختمانی، ابزار و تجهیزات صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، لوازم خانگی، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، لوازم پزشکی، فرش و موکت، منسوجات و سایر زمینه ها فعالیت دارند می توانند با شرکت در این نمایشگاه ، توانمندیهای خود را در معرض بازدید بازدیدکنندگان این کشور قرار دهند.