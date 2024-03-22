کشف جسد جوان ۲۰ ساله در میدان ورودی آستارا

محمد رضا شهاب زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه در پی ارائه گزارشی مبنی بر کشف جسد حلق آویز شده پسر جوانی در میدان شهدای گمنام شهرستان آستارا، بلافاصله مأموران نیروی انتظامی در محل حادثه حضور یافتند.

فرماندار آستارا گفت: پس از بررسی‌های لازم مشخص شد، جسد حلق آویز که با طناب از یک درخت آویزان شده متعلق به جوان حدوداً ۲۰ ساله‌ای است که با تائید عوامل اورژانس ساعتی از مرگ وی گذشته بود.

وی با بیان اینکه با دستور مقام قضائی، جسد جهت بررسی‌های لازم و اعلام علت و نحوه مرگ تحویل پزشکی قانونی شد، افزود: هویت این جوان ۲۰ ساله پس از تحقیقات محلی توسط افراد بومی حاضر در محل شناسایی شده است.