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۴ فروردین ۱۴۰۳، ۲:۵۴

فرماندار آستارا خبر داد؛

کشف جسد جوان ۲۰ ساله در میدان ورودی آستارا

کشف جسد جوان ۲۰ ساله در میدان ورودی آستارا

آستارا- فرماندار آستارا از کشف جسد پسر جوان ۲۰ ساله در میدان ورودی این شهرستان خبر داد.

محمد رضا شهاب زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه در پی ارائه گزارشی مبنی بر کشف جسد حلق آویز شده پسر جوانی در میدان شهدای گمنام شهرستان آستارا، بلافاصله مأموران نیروی انتظامی در محل حادثه حضور یافتند.

فرماندار آستارا گفت: پس از بررسی‌های لازم مشخص شد، جسد حلق آویز که با طناب از یک درخت آویزان شده متعلق به جوان حدوداً ۲۰ ساله‌ای است که با تائید عوامل اورژانس ساعتی از مرگ وی گذشته بود.

وی با بیان اینکه با دستور مقام قضائی، جسد جهت بررسی‌های لازم و اعلام علت و نحوه مرگ تحویل پزشکی قانونی شد، افزود: هویت این جوان ۲۰ ساله پس از تحقیقات محلی توسط افراد بومی حاضر در محل شناسایی شده است.

کد مطلب 6060633

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