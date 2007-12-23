به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در سال 1379 از سوی نشر نگاه به بازار آمده بود و حالا پس از هفت سال با ویرایشی جدید منتشر می شود.

بل در بخشی از کتاب نوشته است: امروز آقای عزیز، به جوانی برخوردم که یقین دارم می شناسیدش، اسمش شنکر است. تا آنجا که می دانم سالها همسایه شما بوده و با برادرتان که گفته اند توی جنگ مفقودالاثر شده، یک مدرسه می رفته. البته این همه ماجرا نیست. امروز خبر پیدا کردم که 5 سال آزگار است از وقتی مکالمات آن دروغ کثیف را درباره مفقودالاثر شدن برادرتان گفته اند، دنبال این بوده اید که چه بر سر برادرتان آمده و به جایی نرسیده اند...

گلشیری پیشتر رمانهای "نان آن سالها" اثر هاینریش بل و "اندوه عیسی" نوشته ولفگانگ بورشرت را هم ترجمه کرده بود.

علاوه بر این آثار، کتابهای "فرایند احیای جامعه شناسی تاریخی" نوشته دنیس اسمیت با ترجمه محمدهاشم آقاجری، "انقلاب فرانسه و رژیم آن" نوشته الکسی دوتوکویل ترجمه محسن ثلاثی و "خدااندیشی پسامدرن" هیلاری لاوسن با ترجمه سینا رویایی به زودی توسط مروارید منتشر می شوند.