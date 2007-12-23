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۲ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۱۹

"میراث" هاینریش بل با ویرایشی جدید منتشر می‌شود

"میراث" هاینریش بل با ویرایشی جدید منتشر می‌شود

رمان "میراث" نوشته هاینریش بل با ترجمه سیامک گلشیری به زودی توسط نشر مروارید به بازار کتاب می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در سال 1379 از سوی نشر نگاه به بازار آمده بود و حالا پس از هفت سال با ویرایشی جدید منتشر می شود.

بل در بخشی از کتاب نوشته است: امروز آقای عزیز، به جوانی برخوردم که یقین دارم می شناسیدش، اسمش شنکر است. تا آنجا که می دانم سالها همسایه شما بوده و با برادرتان که گفته اند توی جنگ مفقودالاثر شده، یک مدرسه می رفته. البته این همه ماجرا نیست. امروز خبر پیدا کردم که 5 سال آزگار است از وقتی مکالمات آن دروغ کثیف را درباره مفقودالاثر شدن برادرتان گفته اند، دنبال این بوده اید که چه بر سر برادرتان آمده و به جایی نرسیده اند...

گلشیری پیشتر رمانهای "نان آن سالها" اثر هاینریش بل و "اندوه عیسی" نوشته ولفگانگ بورشرت را هم ترجمه کرده بود.

علاوه بر این آثار، کتابهای "فرایند احیای جامعه شناسی تاریخی" نوشته دنیس اسمیت با ترجمه محمدهاشم آقاجری، "انقلاب فرانسه و رژیم آن" نوشته الکسی دوتوکویل ترجمه محسن ثلاثی و "خدااندیشی پسامدرن" هیلاری لاوسن با ترجمه سینا رویایی به زودی توسط مروارید منتشر می شوند.

کد مطلب 606077

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