اعلام نتايج انتخابات دربرخي ديگر از شهرهاي كشور(3)

به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در ستاد انتخابات كشور، نتيجه شمارش آرا در تعدادي ديگر از حوزه هاي انتخابيه به اين شرح است:
80- در حوزه انتخابيه بناب از تعداد 65101 آراي ماخوذه آقاي رسول صديقي بنابي با كسب 22631راي حائز اكثريت آرا گرديد.
81- در حوزه انتخابيه گرمي از تعداد 55231 آراي ماخوذه هيچ يك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديد و آقاي فيروزاحمدي با كسب 13339 راي و آقاي ناصر نصيري با كسب 10169 راي به مرحله دوم راه يافتند.
82- در حوزه انتخابيه ميانه از تعداد 71709 آراي ماخوذه آقاي سيد حسين هاشمي با كسب 22608 راي و آقاي سيد بهلول حسيني با كسب 18138 راي حائز اكثريت آرا شدند.
83- در حوزه انتخابيه كازرون از تعداد 134409 آراي ماخوذه آقاي شاهين محمد صادقي با كسب 56775 راي حائز اكثريت آرا گرديد.
84- در حوزه انتخابيه دشتي و تنگستان از تعداد 83941 آراي ماخوذه آقاي سيد محمد مهدي پور فاطمي با كسب 28938 راي حائز اكثريت آرا گرديد.
85- در حوزه انتخابيه راميان و آزادشهر از تعداد 76851 آراي ماخوذه هيچ يك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديد و آقاي مرادعلي منصوري با كسب 14044 راي و آقاي غلامعلي كوهساري با كسب 12740 راي به مرحله دوم راه يافتند.
86- در حوزه انتخابيه برخوار و ميمه از تعداد 71033 آراي ماخوذه هيچيك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديد و آقاي سيد محمود دولت آبادي با كسب 16981 راي و آقاي ابوالفضل عرب زاده با كسب 12673 راي به مرحله دوم راه يافتند.
87- در حوزه انتخابيه لارستان از تعداد 87907 آراي ماخوذه اقاي يوسف محبي با كسب 28259 راي حائز اكثريت آرا گرديد .
88- در حوزه انتخابيه دشتستان از تعداد 93497 آراي ماخوذه آقاي سيد عبدالمجيد شجاع با كسب 40462 راي حائز اكثريت آرا گرديد.
89- در حوزه انتخابيه گنبد كاووس از تعداد 121512 آراي ماخوذه هيچيك از نامزدها حائز اكثريت آرا نگرديد و آقاي حكيم گلدي زاده با كسب 23158 راي و آقاي محمد قلي ماراماني با كسب 16446 راي به مرحله دوم راه يافتند.
90- در حوزه انتخابيه اسد آباد از تعداد 62816 آراي ماخوذه آقاي محمدباقر بهرامي با كسب 28650 راي حائز اكثريت آرا گرديد.
91- در حوزه انتخابيه سنندج ، ديواندره و كامياران از تعداد 107708 آراي ماخوذه آقاي هوشنگ حميدي با كسب 39197 راي حائز اكثريت آرا شد و آقايان مرتضي زرين گل و امين شعباني بترتيب با كسب 23537 و 23470 راي براي گزينش يك نفر باقي مانده به مرحله دوم راه يافتند.
از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور
اعلام نتايج انتخابات دربرخي ديگر از شهرهاي كشور(3)
بر اساس اطلاعيه ستاد انتخابات وزارت كشور شمارش آرا در حوزه هاي انتخاباتي چند شهر ديگر اعلام شد. پيش از اين نتيجه شمارش آرا در 79 حوزه اعلام شده بود.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر مستقر در ستاد انتخابات كشور، نتيجه شمارش آرا در تعدادي ديگر از حوزه هاي انتخابيه به اين شرح است:
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