به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب گرایلو ظهر امروز شنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: به دنبال تمهید امکانات و شرایط ایمن برای بهرهگیری از جاذبههای بندری و دریایی مجتمع بندری امام و گردشگاههای دریایی مجاز اطراف آن، نزدیک به هشت هزار نفر از مهمانان نوروزی و گردشگران تا روز سوم فروردین از این اماکن بهرهمند شدند.
وی افزود: به دنبال استقبال مهمانان نوروزی و گردشگران دریایی از جاذبههای بندری و دریایی که با تمهیدات و اقدامات این اداره کل ایمنسازی و مهیا شده است، بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ نفر در قالب بازدید از اسکلههای مجتمع بندری امام و نزدیک به یک هزار نفر به وسیله گشت با قایق موتوری در اماکن مجاز گردشگری موفق به بهرهگیری از آن شدند.
گرایلو ادامه داد: استقرار تیمهای امداد و نجات دریایی در گردشگاههای دریایی در پارک ساحلی بندر امام و مجیدیه ماهشهر و همچنین استقرار شناورهای ناجی و همیار ناجی، نیروهای ناجیان غریق اداره کل در همه مدت فعالیت قایقهای تفریحی در محلهای گردشگری دریایی مجاز از اهم این اقدامات برای ارتقای ایمنی گردشگاههای دریایی است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان ادامه داد: علاوه بر این اقدامات نیز جلیقه و حلقه نجات میان قایقهای گردشگری دریایی توزیع شده است.
وی تصریح کرد: در کنار این اقدامات برای ارتقای ایمنی گردشگری دریایی، در مبادی ورودی مجتمع بندری امام با برپایی ستاد استقبال از مهمانان نوروزی، بستههای فرهنگی نوروزی به بازدیدکنندگان از این مجتمع بندری طی تعطیلات نوروزی ارائه میشود.
نظر شما