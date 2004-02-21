سد كوثر ، پنجم اسفندماه جاري با حضور رييس جمهور به بهره برداري مي رسد

مديرعامل آب منطقه اي فارس، بوشهرو كهكيلويه و بوير احمد درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با اعلام اين خبر، هدف از اجراي اين طرح را تامين آب دوميليون و400 هزار نفر از جمعيت پنج استان حاشيه خليج فارس با حضور رييس جمهور بيان كرد.

خليل رضاييان اضافه كرد: هزينه اجراي اين طرح 600 ميليارد ريال است كه تامين آب شرب و صنعتي شهرها و بنادر حاشيه خليج فارس از اين سد تا بندر لنگه تا سال 1400 و بهبود آب رودخانه زيدون به ميزان 70 ميليون متر مكعب از اهداف ديگر اين طرح است.

به گفته وي همچنين طرح آبرساني، شهرهايي همچون دو گنبدان و مناطق روستايي در استان كهكيلويه و بوير احمد ، بهبان ، سردشت ، زيدون و روستاهاي بين راه در استان خوزستان، كل استان بوشهر ، شهرستان لامرد دراستان فارس، گاوبندي و بندر لنگه ومناطق روستايي در استان هرمزگان را تحت پوشش قرار مي دهد.

وي افزود: سد كوثر از نوع بتني وزني بوده و روي رودخانه خير آباد با آورد ساليانه به طور متوسط 684 ميليون متر مكعب در سال ، حجم مخزن 580 ميليون متر مكعب ، ميزان آب تنظيمي ساليانه 426 ميليون مترمكعب و باهزينه اي معادل 600 ميليارد ريال احداث شده است .

مديرعامل آب منطقه اي فارس ، بوشهر وكهكيلويه و بوير احمد گفت: دراستان هاي فارس ، كهكيلويه و بوير احمد و بوشهر 20 طرح ملي آب درحال اجرا است كه هشت سد با ظرفيت ذخيره 3 ميليارد متر مكعب آب و آبياري 200 هزار هكتار از زمينهاي كشاورزي از جمله اين طرحهاست .



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