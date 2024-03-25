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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۲۲

سوال روز چهاردهم پویش «زندگی با آیه‌ها»

سوال روز چهاردهم پویش «زندگی با آیه‌ها»

رشت- چهاردهمین سوال طرح «زندگی با آیه‌ها» مربوط به آیه ۳۶ سوره نحل است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح زندگی با آیه‌ها در روز چهاردهم ماه رمضان این است که آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل به کدام گزینه اشاره دارد:

بر اساس آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل، چرا خداوند متعال برای هر امتی پیامبری می‌فرستد؟

۱. برای بشارت و بیم دادن به مردم

۲. برای پرستش خدا و دوری از بُتان و فرعونان

۳. برای بیداری فطرت‌ها

۴. برای جلوگیری از غفلت و سردرگمی

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

سوال روز چهاردهم پویش «زندگی با آیه‌ها»

برندگان مسابقه پیامکی روز سیزدهم ماه مبارک رمضان هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.

کد مطلب 6062003

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