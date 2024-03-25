به گزارش خبرنگار مهر، سوال طرح زندگی با آیه‌ها در روز چهاردهم ماه رمضان این است که آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل به کدام گزینه اشاره دارد:

بر اساس آیه ۳۶ سوره مبارکه نحل، چرا خداوند متعال برای هر امتی پیامبری می‌فرستد؟

۱. برای بشارت و بیم دادن به مردم

۲. برای پرستش خدا و دوری از بُتان و فرعونان

۳. برای بیداری فطرت‌ها

۴. برای جلوگیری از غفلت و سردرگمی

علاقمندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند.

برندگان مسابقه پیامکی روز سیزدهم ماه مبارک رمضان هدایای خود را می‌توانند از ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، با مراجعه به اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محل سکونت خود دریافت کنند.