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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۱۰

نایب رییس شورای اسلامی شهر قم:

شهربازی فدک قم تا پایان فروردین ماه امسال به بهره برداری می رسد

شهربازی فدک قم تا پایان فروردین ماه امسال به بهره برداری می رسد

قم- نایب رییس شورای اسلامی شهر قم گفت: بخشی از پروسه دریافت مجوزهای لازم برای بهره‌برداری از شهربازی فدک در حال طی شدن بوده و امیدواریم در فروردین این پروژه به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طلایی دربازید از ستاد زائرین شهرداری و گردشگری که به همراه جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر قم و معاون خدمات شهری شهرداری انجام شد بر آمادگی شهر برای پذیرایی از مسافران تأکید کرد و اظهار داشت: شهرداری در همه مناطق و سازمان‌های تابعه برای پذیرایی از گردشگران آماده‌شده است.

وی ضمن بازدید از شهربازی فدک افزود: این شهربازی یکی از محل‌های گردشگری قدیمی در قم بوده که بعد از سال‌ها با پیگیری مدیریت شهری و رفع مشکلات حقوقی آن با قرارداد جدید بهسازی شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: پیشرفت پروژه بیش از ۹۰ درصد است و در مرحله اخذ مجوزهای استاندارد و بهره‌برداری بوده و امیدواریم تا نیمه فروردین به بهره‌برداری برسد.

وی یادآور شد: قرار بود این شهربازی برای ابتدای سال در اختیار شهروندان قرار گیرد اما تأکید مدیریت شهری بر حفظ ایمنی شهروندان پروسه کسب مجوزهای استاندارد آن طولانی کرد.

طلایی در پایان تأکید کرد: با تکمیل شهربازی فدک در کنار شهربازی بوستان علوی، بوستان غدیر، باغ پرندگان و تلستیژ، فرصت گردشگری خوبی در شهر قم ایجاد می‌شود که امیدواریم شهروندان و زائران به‌خوبی از آن بهره ببرند.

کد مطلب 6062071

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