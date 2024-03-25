دشمنی آمریکا و اسراییل با ایران اسلامی واقعیت همیشگی تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی در مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم در حرم بانوی کرامت گفت: انبیا الهی آمده‌اند تا بشریت را از جهالت بیرون بیاورند و ظلمت‌ها را کنار بزنند.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با اشاره به اجرای طرح ملی زندگی با آیه‌ها به آیه ۳۶ سوره نحل بیان کرد: خداوند در این آیه فرمودند؛ همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که اعلام کند خدا را بپرستید و از پرستش طاغوت بپرهیزید، پس خدا گروهی از آنان را که لیاقت نشان دادند هدایت کرد و گروهی دیگر را به سبب تکبّر و عنادشان گمراهی بر آنان مقرّر شد.

مفسر قرآن کریم بیان کرد: دراین آیه واژه بعثت به کار رفته که به معنای انقلاب و رستاخیز است و در حقیقت پیامبران آمده‌اند تا نور توحید را در دنیا بگسترانند و انقلابی به راه بیندازند و از این طریق توحید در جامعه برقرار می‌شود.

وی در ادامه عنوان کرد: وقتی پیامبر اسلام دعوت خود را علنی کردند، برخی از بزرگان قریش نزد ابوطالب عموی پیامبر آمدند و گفتند برادرزاده شما در بین ما تفرقه ایجاد کرده است و جوانان را منحرف کرده که اگر مشکل او پول و مال است ما حاضریم که به او کمک کنیم که حضرت محمد (س) فرمود؛ اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهند، من نمی‌پذیریم و تنها در خواست من این است که انسان‌ها به خداوند ایمان بیاورند و شهادت بدهند که جز خداوند، الهی نیست و من پیامبر خداوند هستم.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت با بیان اینکه شعار اصلی پیامبر اسلام همانند سایر پیامبران توحید بوده است افزود: رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص فرمودند انبیا در ابتدای کار خود با مردم مجادله نکردند و با حرف‌ها و شعارها مردم را سرگردان نکردند و از همان ابتدا با صداقت و درستی و راستی هدف واقعی و نهایی خود را بیان کردند که همان توحید است.

حاج ابوالقاسم ابراز کرد: توحیدی که انبیای الهی جوامع را به آن سمت دعوت می‌کردند، توحید خالی نبود بلکه امتداد اجتماعی داشت که هیچ شریکی را در کنار خدا نمی‌پذیرفت و خضوع و خشوع در برابر هیچ کسی مقبول نمی‌دانست و اختلاف طبقاتی را نمی‌پذیرد.

جدا شدن صف دوست از دشمن از مهمترین اقدامات پیامبران الهی بوده است

مفسر قرآن کریم تصریح کرد: جدا شدن صف دوست از دشمن از مهمترین اقدامات پیامبران الهی بوده است و در زمان پیامبر اسلام نیز دشمنان از ابتدا فهمیدند که توحیدی که پیامبر مطرح می‌کند کاخ‌های آنان را ویران می‌کند و به همین دلیل در برابر ایشان ایستادگی کردند.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی نیز جامعه جهانی را به چالش کشیده است و می‌خواهد توحید را در عالم حاکم کند که به همین دلیل دشمنانی در دنیا خواهد داشت.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت گفت: امروز ایران اسلامی تجاوزات رژیم اشغالگر قدس را نمی‌پذیرد و زیر بار ظلم و ستم نمی‌رود و امروز شاهد هستیم که کشورهای مختلف در برابر صهیونیست‌ها ایستادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران اسلامی واقعیت همیشگی تاریخ است افزود: این امر به دلیل آن است که نگرش ایران در امتداد شعار انبیای الهی است که زیر بار طاغوت نمی‌رفتند.

مفسر قرآن کریم اضافه کرد: انبیا الهی صادقانه با مردم سخن می‌گفتند و مردم نیز آگاهانه این سخنان را پذیرفتند و همین امر دلیل موفقیت آنان بوده است.

حاج ابوالقاسم گفت: استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مرهون آگاهی مردم از مسیر و ادامه کار نظام جمهوری اسلامی است که به همین دلیل هزاران نفر از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون جان خود را برای حفظ انقلاب اسلامی تقدیم کردند.