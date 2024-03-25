۱۳ نفر در تصادفات برون شهری استان مرکزی جان خود را از دست دادند

سرهنگ محمد پورشمس در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی، بیشترین علت بروز سوانح رانندگی منجر به فوت در جادههای استان مرکزی در تعطیلات نوروز سال جاری بوده است.
وی با اشاره به آغاز طرح نوروزی و ترافیکی پلیس راه استان از تاریخ بیست و چهارم اسفندماه بیان کرد: با تعامل و هماهنگی دیگر سازمانهای خدمات رسان از مدتها قبل، برنامه ریزی لازم برای حفظ و ارتقای امنیت ترافیکی و تسهیل مسافرتهای نوروزی صورت گرفته است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی تاکید کرد: متأسفانه از آغاز طرح ترافیکی نوروز امسال تاکنون، تعداد ۱۳ نفر در تصادفات برون شهری استان، جان خود را از دست دادند و تعداد ۸۲ نفر مجروح شدند که در بررسی کارشناسان پلیس راه، بیشترین علت تصادفات، عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی رانندگان بوده است.
پورشمس با اشاره به آماده باش کارکنان پلیس راه تا پایان تعطیلات نوروزی گفت: در بررسیهای میدانی انجام شده، بسیاری از رانندگان در توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی اهتمام و دقت نظر لازم را داشته و تنها درصد بسیار کمی از رانندگان در رعایت این قوانین کوتاهی دارند.
وی ادامه داد: یکی از علتهای شایع تخلفات رانندگی، عجله و شتابزدگی در رانندگی است که لازم است تمام مسافران نوروزی با مدیریت زمان، سفری ایمن و آرام را برای خود برنامه ریزی کنند و در طول سفر نیز از زیباییهای مسیر مسافرت استفاده کنند و استراحت کوتاه پس از حدود دو ساعت رانندگی را جز برنامههای سفر خود لحاظ کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی بیان کرد: با توجه به بارش نزولات آسمانی، ضرورت دارد که مسافران نوروزی از وضعیت آب و هوای طول مسیر سفر خود آگاهی کامل داشته و متناسب با شرایط جوی، تجهیزات لازم همراه داشته باشند.
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