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۲۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۸

برای عید قربان صورت می‌گیرد؛

تدارک گسترده شهرداری تهران جهت عرضه بهداشتی دام

مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران گفت: به مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان 40 جایگاه ویژه با نظارت 150 دامپزشک مجرب در 22 منطقه شهرداری تهران به عرضه بهداشتی دام زنده می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طاهری مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران صبح امروز در نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات این سازمان به مناسبت فرارسیدن عیدقربان برگزار شده بود، گفت: از حدود یک ماه پیش ستاد عرضه بهداشتی دام با عنوان طرح جهادی عرضه بهداشتی دام در شهرداری تهران تشکیل و دستگاههای مختلفی همچون اداره کل دامپزشکی استان تهران و معاونت خدمات شهری و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مناطق 22 گانه شهرداری تهران در آن حضور داشتند.

وی با بیان اینکه جایگاههای عرضه بهداشتی دام در روز قبل عید قربان و همچنین در روز عید ، آماده عرضه دام زنده به شهروندان تهرانی هستند ، افزود : سال گذشته در روز عید سعید قربان حدود 40 هزار راس دام در جایگاههای عرضه دام توزیع شد و شهرداری تهران امسال نیز خود را برای عرضه بیش از 40 هزار راس دام آماده کرده است .

طاهری هدف از راه اندازی 40 مرکز موقت عرضه دام زنده را رفاه شهروندان ، افزایش سلامت جامعه ، زیبایی و بهداشت شهر و ذبح بهداشتی دام عنوان کرد و افزود : امسال در تمامی جایگاهها ، محل ذبح دام ( قربانگاه ) تعبیه شده تا مشکلات ذبح دام در این روز به حداقل برسد .

به گفته وی در هر جایگاه حداقل 3 دکتر دامپزشک حضور داشته و وضعیت دام ها را از لحاظ سلامت کنترل خواهند کرد .

مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران به فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده به مناسبت این روز اشاره کرد و گفت : شهرداری تهران در تمام 40 جایگاه عرضه دام ، غرفه های فرهنگی جهت عرضه محصولات فرهنگی ویژه عید قربان را راه اندازی کرده است .

طاهری از ایجاد سیستم صوتی و تصویری در تمامی جایگاههای عرضه دام خبرداد و گفت : برپایی ایستگاه نقاشی کودکان و جنگ شادی در برخی مناطق شهر تهران از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده به مناسبت عید قربان است .

طاهری با تاکید بر اینکه در روز عید قربان شهرداری آماده عرضه دام در مقابل درب منازل شهروندان است ، تصریح کرد : شهروندان برای تحویل دام مقابل در منازل خود می توانند با شماره تلفن 55050000 تماس گرفته و دام مرود نیاز خود را سفارش دهند. 

مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران با درخواست از شهروندان تهرانی برای عدم تهیه دام از مراکز ناشناخته و غیر بهداشتی گفت : مراجعه شهروندان برای تهیه دام از جایگاههای عرضه بهداشتی دام ، موفقیت این طرح را تضمین می کند.

کد مطلب 606232

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