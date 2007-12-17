تدارک گسترده شهرداری تهران جهت عرضه بهداشتی دام

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن طاهری مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران صبح امروز در نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات این سازمان به مناسبت فرارسیدن عیدقربان برگزار شده بود، گفت: از حدود یک ماه پیش ستاد عرضه بهداشتی دام با عنوان طرح جهادی عرضه بهداشتی دام در شهرداری تهران تشکیل و دستگاههای مختلفی همچون اداره کل دامپزشکی استان تهران و معاونت خدمات شهری و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و مناطق 22 گانه شهرداری تهران در آن حضور داشتند.

وی با بیان اینکه جایگاههای عرضه بهداشتی دام در روز قبل عید قربان و همچنین در روز عید ، آماده عرضه دام زنده به شهروندان تهرانی هستند ، افزود : سال گذشته در روز عید سعید قربان حدود 40 هزار راس دام در جایگاههای عرضه دام توزیع شد و شهرداری تهران امسال نیز خود را برای عرضه بیش از 40 هزار راس دام آماده کرده است .

طاهری هدف از راه اندازی 40 مرکز موقت عرضه دام زنده را رفاه شهروندان ، افزایش سلامت جامعه ، زیبایی و بهداشت شهر و ذبح بهداشتی دام عنوان کرد و افزود : امسال در تمامی جایگاهها ، محل ذبح دام ( قربانگاه ) تعبیه شده تا مشکلات ذبح دام در این روز به حداقل برسد .

به گفته وی در هر جایگاه حداقل 3 دکتر دامپزشک حضور داشته و وضعیت دام ها را از لحاظ سلامت کنترل خواهند کرد .

مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران به فعالیت های فرهنگی در نظر گرفته شده به مناسبت این روز اشاره کرد و گفت : شهرداری تهران در تمام 40 جایگاه عرضه دام ، غرفه های فرهنگی جهت عرضه محصولات فرهنگی ویژه عید قربان را راه اندازی کرده است .

طاهری از ایجاد سیستم صوتی و تصویری در تمامی جایگاههای عرضه دام خبرداد و گفت : برپایی ایستگاه نقاشی کودکان و جنگ شادی در برخی مناطق شهر تهران از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده به مناسبت عید قربان است .

طاهری با تاکید بر اینکه در روز عید قربان شهرداری آماده عرضه دام در مقابل درب منازل شهروندان است ، تصریح کرد : شهروندان برای تحویل دام مقابل در منازل خود می توانند با شماره تلفن 55050000 تماس گرفته و دام مرود نیاز خود را سفارش دهند.

مدیرعامل سازمان سردخانه و کشتارگاه شهرداری تهران با درخواست از شهروندان تهرانی برای عدم تهیه دام از مراکز ناشناخته و غیر بهداشتی گفت : مراجعه شهروندان برای تهیه دام از جایگاههای عرضه بهداشتی دام ، موفقیت این طرح را تضمین می کند.