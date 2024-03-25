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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۵۹

آیت الله اعرافی عنوان کرد؛

تاکید بر تامین پارکینگ و تسهیل در رفت و آمد زائران به حرم مطهر

تاکید بر تامین پارکینگ و تسهیل در رفت و آمد زائران به حرم مطهر

قم- مدیر حوزه های علمیه قم بر محور قرار گرفتن حرم مطهر حضرت معصومه (س) در شهر قم و نیز بر تامین پارکینگ و تسهیل در رفت آمد و زائران به حرم مطهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی ظهر دوشنبه در دیدار نوروزی با مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم طی سخنانی، قم را بعنوان نقطه محوری جهان و ایران همچون مشعلی فروزان برشمرد و اظهار کرد: کشور متاسفانه از یک الگوی نو و مدل شهرسازی مطلوب محروم است.

مدیر حوزه‌های علمیه ابراز کرد: هوش مصنوعی و هوشمندسازی شهری بر عهده شهرداری می‌باشد و این امر به جدّ می‌بایست در دستورکار قرار گیرد و حوزه علمیه نیز از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.

آیت الله اعرافی با تصریح بر اینکه تمام مناطق شهر بویژه مناطقه محروم باید از عدالت اجتماعی بهره‌مند باشد، اذعان کرد: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رایج با برخی اقدامات شهرداری قابل حل و پیگیری است.

امام جمعه قم عنوان کرد: محورهای حرم حضرت معصومه (س)، مدرسه فیضیه، محل‌های رفت و آمد زائران و مجاوران باید مورد توجه مدیران و مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد.

مدیر حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: شهرداری می‌بایست مسائل زیر ساختی شهری همچون تامین پارکینگ و … را برای مساجد فراهم کند چراکه آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها با انس و الفت با مسجل منعطف خواهد شد.

کد مطلب 6062366

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