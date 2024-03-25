هشدار سرمازدگی و یخبندان در باغات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: با توجه به صدور هشدار نارنجی هواشناسی و احتمال سرمازدگی باغات و مزارع، توقف عملیات هرس در باغات تا رفع خطر سرما، توقف عملیات جابجایی نهال و پوشش نهالهای حساس بهویژه محل پیوند نهالها (نهالهای گردوی پیوندی و…) و توقف هرگونه عملیات خاکورزی در باغات تا رفع خطر سرما ضروری است.
وی افزود: حفاظت از سیستمهای آبیاری و تخلیه آب سیستمها و لولهها، استفاده از بخاریهای باغی و دستگاههای تولید مه به منظور افزایش دما در محیط باغ به هنگام وقوع سرما و حفظ رطوبت خاک باغ در حد ظرفیت زراعی ضروری است.
کرامتی تصریح کرد: واحدهای گلخانهای فعال و واحدهای پرورش قارچ نیز نسبت به تعبیه و راهاندازی موتور برق اضطراری و اطمینان از کارکرد صحیح آن قبل از وقوع سرما و یخبندان و ذخیرهسازی سوخت مایع در واحدهای گازسوز اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: مجهز کردن سیستم گرمایشی (هیتر) به مشعلهای دوگانه سوز، عایقبندی مخازن سوخت، لولههای سوخت و لولههای آب، کنترل و بازرسی سیستمهای حرارتی، احیا، تعمیر و اطمینان از کارکرد صحیح آن و کنترل کارکرد صحیح سیستمهای اتوماسیون ضروری است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان اضافه کرد: بر بازبینی پوشش گلخانه و اطمینان از سالم بودن آن، انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از یخزدگی مخازن داخل گلخانه (مخازن آب، سوخت، تغذیه و غیره) و حضور دائم نگهبان و مسئول فنی جهت کنترل سیستم حرارتی و روشنایی در واحد تولیدی تاکید میشود.
وی تصریح کرد: در صورت بارش برف، برفروبی مداوم به منظور جلوگیری از انباشت بار برف در گلخانههای سنتی و چوبی، پیشبینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از یخزدگی بستر کشت و مواد اولیه تولید قارچ خوراکی ضروری است. همچنین برای بخش گل و گیاهان زینتی فضای باز، استفاده از کاه و کلش در بین درخت و درختچههای زینتی جهت حفظ گرمای خاک، استفاده از بخاریهای باغی و دستگاههای تولید مه یا دود به منظور افزایش دما در محیط باغ به هنگام وقوع سرما و انجام تمهیدات لازم جهت مصونسازی گل و گیاهان زینتی در زمان بارش برف یا تگرگ توصیه میشود.
وی عنوان کرد: در زمان بروز سرما بر مراقبت بهینه از بذور در حال رشد یا نهالهای جوان که آسیبپذیری بیشتری دارند و مدیریت تغذیه بهینه گیاه تاکید میشود.
کرامتی افزود: باتوجه به پیش بینی سازمان هواشناسی استان و احتمال بارش برف در مناطق سرد و جهت جلوگیری از خسارت سرمازدگی در گلخانهها، لازم است گلخانه داران استان تمامی اقدامات لازم ازجمله فعال بودن سیستم گرمایشی، بستن دریچهها و سفت نمودن پوششهای گلخانههای فعال و غیرفعال را انجام دهند.
وی تاکید نمود: همچنین در باغبانی که احتما سرمازدگی وجود دارد تمهیدات لازم با هماهنگی کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی جهت کاهش خسارت احتمالی و نیز آمادگی دستگاههای ضد شرما وهیترهای باغی در ساعات بعدی اقدام لازم معمول شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان بر محلول پاشی باغات با اسید آمینه وفروتست در زمان تورم جوانهها، استفاده از روغن زمستانه قبل از باز شدن جوانهها، گذاشتن دود وآبیاری باغات در زمان وقوع سرما، استفاده از سیستم گرمایشی مناسب در گلخانهها و واحدهای دامی به منظور ممانعت از افت دما و محلول پاشی کودهای پتاسه واسید آمینه در مزارع قبل از وقوع سرما تاکید نمود.
نظر شما