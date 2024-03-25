اگر کسی از غصه جنایات بی شرمانه اسراییل در غزه بمیرد سزاوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه در بیانیه‌ای با محکومیت جنایات اخیر اسرائیل غاصب در بیمارستان شفاء غزه، آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیرا ً (نساء/۷۵)

چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده‏اند پیکار نمی‏کنید؟، همان افراد (ستمدیده‏ای) که می‏گویند خدایا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده. و از برای ما از طرف خود یار و یاوری تعیین فرما.

رژیم صهیونیستی علی رغم شکست قاطعانه در عملیات طوفان الاقصی و شکست های پی در پی بعدی همچنان دیوانه وار به جنایت¬های وحشیانه ی خود ادامه می دهد و با قساوت قلب تمام و بی شرمی زنان، کودکان، پیران و جوانان غیر مسلّح را به قتل می رساند، زندانی و شکنجه می کند، خانه‌ها و بیمارستان ها را ویران می سازد، مزارع و دارایی‌های مردم مظلوم فلسطین را نابود می کند؛ گویا در فسادانگیزی بر روی زمین از همه جنایتکاران تاریخ گوی سبقت را ربوده اند؛ «وَ إِذا تَوَلَّی سَعی‏ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَساد» (بقره/۲۰۵)

این رژیم کودک کش در جنایت اخیر خود با محاصره بیمارستان شفاء غزه بی شرمانه ترین جنایات خود را علیه زنان و کودکانی که به بیمارستان پناه آورده بودند و نیز مجروحین و کادر درمانی مرتکب شد که در این فاجعه اسفناک اگر کسی از غصه بمیرد سزاوار است! چرا که «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُون‏».

مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن محکوم نمودن شدید جنایات اخیر رژیم قاتل اسرائیل، راه نابودی این غده سرطانی را همان راهبردی می داند که ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای حفظه الله بارها در بیانات مختلف تکرار فرمودند: «کار اصلی آن است که شریان و جریان حیاتی رژیم صهیونیستی قطع شود و دولت‌های اسلامی مانع از رسیدن انرژی و کالا به این رژیم شوند.»

علمای اسلام در این شرایط بسیار حساس وظیفه مهم تبیین این راهبرد اصلی برای امت اسلامی و زمینه سازی خیزش امت اسلام جهت مطالبه گری آنان از دولت های اسلامی خود جهت قطع شریان اقتصادی رژیم سفاک اسراییل را بر عهده دارند تا با نصرت الهی نابودی هر چه زودتر این رژیم قاتل محقق شود.