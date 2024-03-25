زمینه مشارکت مردم در حوزه اقتصادی فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی، به تاکید مستمر مقام معظم رهبری به مباحث اقتصادی در نام‌گذاری شعار سال در چند سال اخیر و نامگذاری سال جدید به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، جهش تولید برای دومین بار از سوی رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گرفته و این بار اهمیت مشارکت مردم و حضور فعالانه آنان در عرصه تولید مورد تاکید قرار گرفته است.

وی همچنین با تاکید بر هم‌اندیشی و همکاری برای استفاده از ظرفیت‌های استان و مشارکت بیشتر مردم، گفت: رویکرد دولت سیزدهم، مردمی سازی اقدامات بوده در عرصه‌های مختلف بوده و با توجه به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف، زمینه حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های گوناگون و به ویژه در حوزه اقتصادی در سال جاری بیش از گذشته فراهم می‌شود.

معتمدیان در ادامه با اشاره به اهمیت جذب سرمایه‌گذار و مشارکت بیشتر مردم برای توسعه استان، افزود: با کاهش فرایندهای اداری، تأمین امکانات لازم از جمله زمین مناسب، تسهیلات بانکی و همکاری شرکت‌های خدمات‌رسان، زمینه حضور سرمایه‌گذاران در آذربایجان‌غربی در سال جدید تسهیل خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، قضائی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سال گذشته شاهد شتاب روند توسعه و آبادانی مناطق مختلف آذربایجان‌غربی بودیم و این روند امسال نیز ادامه خواهد داشت.

معتمدیان با قدردانی از تعامل و همراهی تمامی ارکان نظام در استان در پیگیری روند پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف، افزود: با همکاری نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولین اجرایی آذربایجان‌غربی، در دولت سیزدهم شاهد پیگیری مطالباتأمین اعتبارات و اخذ مجوزهای لازم در سطح ملی در راستای شتاب بخشیدن به توسعه بودیم که اتفاقات بسیار خوبی را برای استان رقم زد.

وی همچنین از اتمام بیش از ۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در استان خبر داده و خاطرنشان کرد: توسعه و آبادانی امروز آذربایجان‌غربی نتیجه تعامل و تلاش مسئولان اجرایی، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و امنیت پایدار در منطقه با پشتیبانی دستگاه قضائی و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است.

استاندار آذربایجان‌غربی به جذب سرمایه‌های مردمی برای بهره‌مندی و رونق بخش تولید نیز اشاره کرده و یادآور شد: خنثی سازی تحریم‌ها با افزایش تولید ممکن بوده و روان‌سازی و رفع موانع حضور مردم در حوزه‌های اقتصادی در دستورکار استان در سال جاری خواهد بود.

معتمدیان همچنین با اشاره به فرارسیدن سال جدید و تعطیلات این ایام و اجرای طرح‌های نوروزی در جهت کاهش تصادفات در استان افزود: با تلاش‌های انجام شده، از ابتدای اجرای این طرح تا کنون شاهد کاهش ۲۰ درصدی تصادف منجر به فوت در مناطق شهری و برون شهری هستیم و امیدواریم با ادامه این روند و آگاه سازی بیشتر مردم و اطلاع رسانی‌های مناسب و فرهنگ سازی، شاهد کاهش تصادفات در استان تا پایان تعطیلات نوروز باشیم.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین از توزیع متوازن اعتبارات در سطح استان خبر داده و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی سریعاً برای اتمام پروژه‌ها اقدام کرده و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالا و همچنین اجرای مصوبات سفرهای شهرستانی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی با اشاره به سفرهای شهرستانی و تصویب مصوبات مختلف در مناطق مختلف استان، گفت: در سفرهای شهرستانی هر قولی که به مردم دادیم باید عملیاتی شود و در این زمینه مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران فعال‌تر عمل کنند.

در پایان این جلسه احکام اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان صادر شده توسط دبیر هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، توسط استاندار آذربایجان غربی اهدا شد.