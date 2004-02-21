دورخيز اتحاديه اروپا براي آينده سياسي خاورميانه

دورجديد اقدامات كشورهاي اروپايي براي نقش آفريني در تحولات آينده خاورميانه در روزهاي گذشته با انجام برخي ديدارهاي رسمي وارد مرحله جديدي شده است.

پس از يك دوره پرتلاطم در خاورميانه كه با حمله آمريكا و نيروهاي ائتلاف به عراق ، اعلام طرح نقشه راه براي پيشبرد صلح بين فلسطينان و رژيم صهيونيستي ، جنجال تبليغاتي عليه پروژه هسته اي ايران ، تهديدات آمريكا عليه عربستان و سوريه آغاز شد ، در ماههاي اخير شاهد آرامش نسبي در اوضاع در اين منطقه هستيم كه با گذشت زمان و فروكش كردن التهابات و هيجانات ، اين روند در حال حاضر مورد توجه بسياري از رهبران و مقامات سياسي كشورهاي جهان بويژه اروپاييان قرار گرفته است.

در بررسي زمينه هاي سبب ساز اين دوره ، آرامش نسبي در بسياري از حوزه هاي بحران خيز خاورميانه ، به نظر مي رسد آنچه بيش از پيش به چشم مي آيد سرگرم شدن مقامات كاخ سفيد به مبارزات انتخاباتي در شرايط فعلي و عقب نشيني تاكتيكي اروپاييان در گذشته و تجديد سازمان براي حضور جدي در آينده است.

لازم به ذكر است كه در شرايط فعلي تمركز و سازماندهي تاثير گذار اروپاييان بر حضور فعال در آينده تحولات جهاني بويژه درخاورميانه از يكسو به تغييرات و تصميمات محوري اتحاديه اروپايي مرتبط بوده است كه كشورهاي اروپايي درحال تجهيز و پيشبرد رويه مستقلانه خود مي باشند و از سوي ديگر رقابت پنهان جهان غرب در دستيابي به حوزهاي نفوذ براي بهره گيري در آينده است كه در ماهها گذشته با مقاومت جدي آمريكا در خاورميانه مواجه بوده است.

ديدار همزمان نخست وزير تشكيلات خود گردان فلسطين از آلمان و سفر رييس رژيم صهيونيستي به فرانسه و از سوي ديگر ديدار وزير خارجه آلمان از سرزمينهاي اشغالي درحال حاضر مي تواند داراي پيامهاي معني دار براي كليه كشورهاي منطقه و بازيگران بين المللي باشد. آنچه بر اهميت اين ديدارها مي افزايد وجود نقاط مشترك در محتوي مذاكرات به عمل آمده است كه در تمام اين ديدارها به عدم كفايت اقدامات گذشته ، افزايش فعاليت صلح آميز آتي ، تاكيد بر لزوم برقراري صلح و تحرك در روند صلح خاورميانه و مهم تر از همه تكرار نقش كليدي اعضاي اتحاديه اروپايي در تحقق صلح و امنيت خاورميانه مي باشد. اين ديدارها درحالي برگزارشد كه اروپاييان براي حضور در تحولات آتي خاورميانه به برخي محورهاي اساسي تاكيد دارند:

1- محوريت صلح با عملياتي شدن روند صلح خاورميانه ميان فلسطيني ها و رژيم صهيونيستي بر اساس طرحهاي ارايه شده بويژه نقشه راه و پيگيري اصول مورد نظر اروپاييان.

2- ترويج دمكراسي اروپايي و گفتمان فلسفي غالب در اين نوع ديدگاه بر اساس تعاملات فيمابين كه اروپاييان معتقد به بهره گيري از رايزني و ابزار ديپلماتيك و سياستهاي نرم افزاري باكشورهاي خاورميانه مي باشند.

3- پيشي گرفتن در برخي حوزه هاي بحراني در رقابت با ايالات متحده و بهره گيري از تجربيات و سوابق حضور خود دراين منطقه و در نهايت موجه جلوه دادن و مشروع ساختن ابزارهاي تاثير گذار خود.

4- اولويت دهي به ابزارهاي اقتصادي و دوري جستن از سياستهاي سخت افزاري با هدف تعميق روابط ، تاثير گذاري بر فرآيند تصميم گيري و يافتن پايگاههاي نفوذ.

5- شكل گيري هويت مستقل اروپا در مجموعه جهان غرب با هدف تجديد نظر در ساختار آن بويژه تكثير قدرت و نقش آفريني متوازن بين كشورهاي موثر.

آنچه بر موارد فوق صحه مي گذارد نشست سران آلمان ، فرانسه و انگليس اواخر هفته گذشته بوده كه در آن بر تقويت هر چه بيشتر اتحاديه اروپايي و اعمال برخي تغييرات در كميسيون اتحاديه با هدف افزايش قابليتها و دستيابي به پيشرفتهاي روز افزون ياد شده است.

اگر به تلاشهاي جديد اتحاديه اروپا در خصوص تحولات خاورميانه نظري بيافكنيم، در مي يابيم كه اين اتحاديه در تلاش است تا به نوعي موثر در رويدادهاي سياسي آينده منطقه نقش آفريني كند. به همين جهت تاكيد بر جايگاه ويژه آن اتحاديه در برقراري صلح خاورميانه ، ديدار يك هييت سه نفره از هند، پاكستان و افغانستان ، واكنش اين اتحاديه در خصوص مسائل هسته اي ايران و انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ديدگاههاي اين اتحاديه در خصوص مسائل عراق بويژه انتخابات ، بازسازي ، انتقال قدرت و آينده ساسي اين كشور ، روابط پيچيده اتحاديه با تركيه در خصوص شرايط عضويت آن كشوردر اتحاديه، سفر مقامات اروپايي به سرزمينهاي اشغالي و مذاكرات با طرفين درگيري ، موضع گيري اين اتحاديه در خصوص مسائل بين المللي بويژه تروريسم ، حقوق بشر ، سلاح هاي كشتار جمعي و روند دمكراسي درجهان از جمله مواردي است كه برديدگاه خاص اروپايي تاكيد دارد. بعلاوه باز تعريف روابط ناتو با اتحاديه و تلاش جديد اتحاديه اروپا براي تشكيل يك نيروي نظامي مستقل كه با مخالفت شديد آمريكا مواجه گرديده ، از جمله ديگر موارد استقلال خواهي اروپايي هاست .

در نهايت منشور همكاري جهان غرب كه در دوره نظام دو قطبي از انسجام كاملي برخوردار بوده،اينك با از بين رفتن موازنه فوق در حال حاضر به سمت تشكيل نظامهاي منطقه اي كار آمد سوق داده شده است كه اتحاديه اروپا با داشتن ظرفيت و قابليتهاي بسيار بالا، بعنوان يكي از رقباي جدي ايالات متحده مطرح و در حال گسترش مي باشد. لذا مديريت و هدايت روند رو به رشد و پيشرفت اتحاديه به تحولاتي مربوط مي شود كه در آينده نظام بين المللي به تقاملات چند گانه و دروني جهان غرب بستگي دارد كه در صورت بقدرت رسيدن مجدد نومحافظه كاران آمريكا با چالشهاي جدي مواجه خواهد بود و در صورت دستيابي دمكراتها به قدرت بنظر مي رسد با رويه معتدلانه اين حزب در برخورد با اروپا باز اين اتحاديه است كه روند رو به رشد خود را طي خواهد كرد.