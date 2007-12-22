۱ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۲۳

آموزشیاران نهضت سوادآموزی استخدام می ‌شوند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سواد آموزی استان ‌مرکزی گفت: در صورت تصویب ‌نهایی ‌مجلس، آموزشیاران با مدرک لیسانس و سه سال سابقه در نهاد نهضت سواد آموزی، استخدام آموزش ‌و پرورش می‌شوند.

مجتبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این طرح در شور اول مجلس به تصویب رسیده است، افزود: کمبود حقوق آموزشیاران حق ‌التدریسی یکی ‌از دغدغه ‌های این قشر است.

وی در این زمینه تصریح کرد: با پیگیری ‌های صورت گرفته، فوریت اول این طرح نیز، اول مهرماه امسال در خصوص افزایش حقوق آموزشیاران حق التدریسی در مجلس تصویب شده است.

این مسئول یادآور شد: آموزشیاران مامور نهضت استان در سالهای ‪ ۸۲‬و‪ ۸۳‬به سازمان آموزش و پرورش منتقل شده و ‪ ۱۰۲‬آموزشیار مامور نیز در سال آینده به آموزش و پرورش معرفی می ‌شوند.

