برگزاري انتخابات در عراق تا يك سال ديگر امكان پذير نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، " پل برمر" حاكم آمريكايي عراق در مصاحبه اي با شبكه خبري العربيه ، اعلام كرد برگزاري انتخابات در عراق به " دلايل عديده فني" ظرف يك سال تا 15 ماه آينده امكان پذير نخواهد بود.

برمر در خصوص مشكلات بر سر راه برگزاري انتخابات در عراق گفت: " عراق فاقد هرگونه قوانين انتخاباتي است، كميسيون ملي براي تشكيل و پايه گذاري احزاب مختلف در اين كشور وجود ندارد، هيچ ليست و شمارشي از رأي دهندگان در دست نيست، در ظرف بيست سال گذشته تاكنون هيچ آمار و سرشماري دقيقي در عراق وجود نداشته است و به اين ترتيب هيچ يك از ملاك هاي اصلي و اساسي برگزاري انتخابات در حال حاضر در عراق وجود ندارد."

