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۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۴۷

برمر:

برگزاري انتخابات در عراق تا يك سال ديگر امكان پذير نيست

پل برمر حاكم آمريكايي عراق از عملي نبودن امكان برگزاري انتخابات در عراق تا يك سال آينده خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، " پل برمر" حاكم آمريكايي عراق در مصاحبه اي با شبكه خبري العربيه ، اعلام كرد برگزاري انتخابات در عراق به " دلايل عديده فني" ظرف يك سال تا 15 ماه آينده امكان پذير نخواهد بود.
برمر در خصوص مشكلات بر سر راه برگزاري انتخابات در عراق گفت: " عراق فاقد هرگونه قوانين انتخاباتي است، كميسيون ملي براي تشكيل و پايه گذاري احزاب مختلف در اين كشور وجود ندارد، هيچ ليست و شمارشي از رأي دهندگان در دست نيست، در ظرف بيست سال گذشته تاكنون هيچ آمار و سرشماري دقيقي در عراق وجود نداشته است و به اين ترتيب هيچ يك از ملاك هاي اصلي و اساسي برگزاري انتخابات در حال حاضر در عراق وجود ندارد."

کد مطلب 60628

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