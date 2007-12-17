مهدی تقوی در گفتگو با مهر در مورد گزارش اقتصادی رئیس جمهور به مردم با بیان اینکه موضوع مطرح شده در مورد واردات کالا به کشور برای کاهش تورم درست است، افزود: این در حالی است که بقیه موارد مطرح شده با اقتصاد همخوانی ندارد، بنابراین اظهار نظر در مورد آن درست نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تورم در ایران را رکودی عنوان و تصریح کرد: به عبارت دیگر، طرف عرضه اقتصاد مسئله دارد، یعنی اگر در کشور کالا به میزان کافی تولید می شد با تورم روبرو نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد در کشور به وسیله تولید می تواند پویا باشد، گفت: در این صورت نرخ تورم نیز پائین خواهد بود، به عنوان نمونه در برخی کشورها به قدری کالا تولید می شود که صادر می شود و از سوی دیگر آنچه را که در این کشورها تولید نمی شود، وارد می شود که همین امر منجر به کاهش نرخ تورم می شود.

به گفته تقوی اگر مواد خوراکی و مایحتاج زندگی مردم به میزان کافی تولید شود، قیمتها افزایش نمی یابد.علت بالا رفتن قیمتها ناتوانی اقتصاد ایران برای تولید کالا است.

وی دلیل ناتوانی تولید در اقتصاد کشور را فرسودگی کالاهای سرمایه ای شرکتهای، آموزش ندیدن نیروهای کار و عدم بهره وری در این شرکتها عنوان و تصریح کرد: با توجه به این موضوع تولید به اندازه منابعی که صرف می شود، افزایش نمی یابد، این در حالی است که جمعیت کشور نیز روز به روز در حال افزایش هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: آنچه تورم را افزایش می دهد حجم پول و غیره نیست، بلکه باید سرمایه گذاری و تولید افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه نقدینگی تورم را ایجاد نمی کند، افزود: عامل اصلی تورم نقدینگی نیست، بلکه منحنی عرضه اقتصاد است که به سمت چپ در حال حرکت است یعنی هم نرخ تورم و هم بیکاری در حال افزایش است.

تقوی بیان کرد: افزایش عرضه، تکنولوژی پیشرفته، نیروی کار ماهر، بهره وری و غیره باعث کاهش نرخ تورم می شود. کاهش حجم پول و اعمال سیاست انقباضی توسط دولت باعث تشدید رکود می شود.