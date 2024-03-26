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۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۱

بارش ۵۸ میلیمتری باران در تاریک دره نهاوند

بارش ۵۸ میلیمتری باران در تاریک دره نهاوند

همدان-رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: بارش باران در تاریک دره نهاوند ۵۸ میلیمتر گزارش شده است.‌

محمد حسن باقری شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شهر همدان، ایستگاه بوعلی همدان هم ۲۶ میلیمتر گزارش بارش داشته، به طور میانگین آورده سامانه بارشی برای استان ۲۸ میلیمتر بوده که علاوه بر آن طی ساعاتی در برخی از مناطق مرتفع جنوبی استان شاهد بارش برف بودیم و در چشمه علی محمد ملایر ارتفاع برف در برخی از نقاط به حدود ۲۰ سانتیمتر هم رسید.

وی گفت: امروز آسمان استان صاف و آفتابی خواهد بود، به طور کلی می‌توانیم بگوییم تا اوایل هفته آینده عمدتاً قسمتی ابری و در برخی از ساعات همراه با وزش باد خواهد بود.

وی بیان کرد: فردا ابرهایی را در آسمان استان انتظار داریم که به صورت رشد ابر و در پنجشنبه این افزایش ابرها می‌تواند منجر به بارش رگبار موقتی در برخی از نقاط استان باشد.

وی گفت: افزایش نسبی دما را طی روزهای آینده پیش رو خواهیم داشت، کمینه و بیشینه در ایستگاه فرودگاه همدان طی ۲۴ ساعت گذشته منفی ۲ و۹ درجه سلسیوس بوده و در این مدت گل تپه با منفی ۳ درجه سردترین و بهار با ۱۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شده است و علاوه بر آن دیروز در ساعاتی سرعت وزش باد در بهار به ۷۵ کیلومتر بر ساعت رسیده است.

کد مطلب 6062897

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