رئیس سازمان به خاطر منافع ملی از حق خود گذشت / عده ای می خواهند زیرپای کریمی را خالی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح اله زاده در گفتگو با سایت خبری سازمان، از حسن تدبیر دکتراحمدی نژاد رئیس جمهوری تشکر کرد و گفت: رئیس جمهوری بدنبال این بود که یک مدیر قوی، مقتدر و توانمند سکان دار فوتبال کشور شود و برای همین نیز به معاون ورزشی خود تکلیف کرد که کاندیدای ریاست فدراسیون شود. مهندس علی آبادی نیز با تمکین از دستور رئیس جمهوری پذیرفت که این خطر را به جان بخرد، اما دیشب که این تکلیف از دوش رئیس سازمان برداشته شد، وی به لحاظ حفظ منافع ملی از حق خویش گذشتند. در حقیقت مهندس علی آبادی نشان داد که بدنبال پست و مقام نیست و تنها برای خدمت به فوتبال قدم پیش گذاشته بود و بطور مسلم در آینده نیز از کمک به فوتبال و حمایت از رییس جدید فدراسیون فوتبال دریغ نخواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در عین حال گفت: معتقدم با کنار رفتن مهندس علی آبادی، ما یک فرد لایق، کاردان و کاربلد را برای هدایت فوتبال از دست دادیم و این برای فوتبال کشور یک ضرر است.

فتح اله زاده در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان براساس صحبت های رئیس جمهوری بساط باندهای موجود در فوتبال را جمع کرد، گفت: متأسفانه در فوتبال ما گروه های فشاری وجود دارند که اجازه نمی دهند این رشته درشرایطی طبیعی نفس کشیده و طی طریق کند. برای همین نیز معتقدم که بایستی براساس مشی و هدف رئیس جمهوری با این گروه ها مقابله و مبارزه کرد. در حقیقت باید در مقابل فسق و فجور با قدرت ایستاد و ریشه آنان را خشکاند و معتقدم باید مسوولان پشت سرمدیرانشان بایستند تا ریشه این باندها در فوتبال خشکانده شود. در همین تیم استقلال ملاحظه می کنید که با اینکه به تازگی مربی جدیدی را بالاسر تیم آورده ایم، عده ای بدنبال این هستند که ما زیرپای این مربی را خالی کرده و عذرش را بخواهیم. درحالی که در هیچ کجای دنیا چنین مسایلی رسم نیست.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پایان تصریح کرد: در شرایط حاضر بایستی در زمینه برگزاری انتخابات در اولین فرصت ممکن اقدام کرد و بلافاصله با انتخاب سرمربی تیم ملی، اردوهای تیم ملی را برای حضور در رقابت های مقدماتی جام جهانی تشکیل داد. بی شک اگر این کارها در اسرع وقت صورت گیرد، فوتبال به آرامش خواهد رسید.