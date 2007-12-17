پرستاری تنها حرفه بدون تعرفه در نظام سلامت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، غضنفر میرزابیگی امروز در نشست خبری، نظام پرداخت دستمزد درنظام سلامت کشور را تبعیض آمیز دانست و گفت: در شرایطی که دستمزد پرستاران در جهان در ردیف ‌های دوم، سوم و یا چهارم دستمزدها قراردارد در ایران و در نظام بهداشت فاصله دستمزد این قشر با سایر بخشها بسیار زیاد است.

وی با اعلام این مطلب که در نظام سلامت کشور، تنها حرفه ‌ای که تعرفه ندارد، خدمات پرستاری است، گفت: ‌سازمان نظام پرستاری تاکید دارد در پرداخت دستمزد پرستاران نیز باید نظام تعرفه و کارانه در نظر گرفته شود و یا نظام پرداخت مبتنی بر کارانه باید در نظام پرداخت بهداشتی کشور به طور کلی حذف شود.

میرزابیگی با اشاره به تایید قانون تعرفه ‌گذاری حرفه ‌پرستاری ازسوی ‌شورای نگهبان واعلام به ‌وزارتخانه های بهداشت و رفاه، گفت: استانداردهای نظام پرستاری باید توسط گروه 16 نفره در دفتر پرستاری وزارت بهداشت مشخص و شرح وظایف بر اساس استانداردهای قابل اجرا تنظیم شود.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران، با اشاره به اینکه در حال حاضر برای 500 نوع خدمت استانداردسازی کرده ایم، حداقل نیروی لازم برای هر سه شیفت کاری را 8/1 نیرو به ازای هر تخت بیمارستانی ذکر کرد و گفت: در این راستا وزارت بهداشت و مجلس گام‌ های خوبی برداشته ‌اند.

وی گفت: برای هر یک هزار جمعیت در دنیا، حداقل سه پرستار وجود دارد و این در حالی است که این رقم در کشورهای پیشرفته به هفت یا هشت پرستار می رسد، اما در ایران به طور خوشبینانه این رقم یک نفر است.

میرزابیگی در ادامه با اشاره به‌ سفر نماینده انجمن بین ‌المللی پرستاران (‪ (ICN‬به ایران ، گفت: وی در نهایت حیرت‌ زدگی پرستاران ایران را به لحاظ توانمندی در ردیف سه کشور اول دنیا اعلام کرد.

وی با اشاره به وجود 145 دانشکده پرستاری در کشور، گفت: گرچه پرستاران درعمل نتوانسته ‌اند بسیاری از خدمات پرستاری را به مردم ارائه کنند اما اندوخته‌ های آنان در سطح علمی بالایی قرار دارد.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران در ادامه گفت: ساعت کار پرستاران با توجه به‌ سختی کارنباید بیش از 34 ساعت در هفته باشد اما برخی مدام روی 44 ساعت چانه می ‌زنند.

به گفته میرزابیگی، طرح کاهش ساعت ‌کاری که ‌یکی از مطالبات قدیمی و اساسی پرستاران است با پیشنهاد وزارت بهداشت برای تصمیم‌ گیری نهایی به کمیسیون اجتماعی دولت رفت.

وی افزود: ساعت کار مصوب پرستاران اکنون 44 ساعت درهفته است که این میزان برای شغل پرستاری که از پرعارضه‌ ترین حرفه ‌ها می ‌باشد، بسیار زیاد است و اکثر بیمارستانهای دولتی ‌و خصوصی این‌مصوبه را اجرا نمی ‌کنند.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران گفت: حقوق پرستاران در بخش خصوصی تضییع می ‌شود و گرچه در بیمارستان‌های خصوصی به بیمار بیشترین خدمات داده می‌شود اما پرستاران با کمترین حقوق جزء مظلوم ‌ترین قشر جامعه پزشکی محسوب می‌ شوند.

میرزابیگی در ارتباط با لزوم حضور پرستاران در طرح پزشک خانواده نیز گفت: به جایگاه پرستار در این طرح توجهی نشده است.

وی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده در بسیاری از کشورها، گفت : حتی یک کشور نیز نمی ‌توان یافت که این طرح را اجرا کرده و از پرستاران استفاده نکرده باشد.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران پیش بینی کرد ، در صورت توجه نکردن به جایگاه پرستاران در طرح پزشک خانواده، این طرح با شکست مواجه شود.

میرزابیگی تاکید کرد: مبنای دقیق استدلالی وحرفه ‌ای برای استفاده نکردن از پرستاران در طرح پزشک خانواده وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام پرستاری ایران با تاکید بر اینکه‌ سلامت قابل واگذاری به بازار نیست، گفت: برخی دانشگاهها به رغم دستور وزیر بهداشت برای عدم واگذاری خدمات پرستاری به بخش خصوصی، در حال انجام این کار هستند.