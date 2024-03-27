بیش از ۸ هزار عنوان شغلی در کرمانشاه سخت و زیان آور شناخته شد

مختار احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در استان کرمانشاه بیش از ۸ هزار عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تائید شد.

وی افزود: طی سال گذشته یک هزار و ۶۱۳ درخواست تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به دبیرخانه تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور استان تأیید شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ادامه داد: این تعداد درخواست با هشت هزار و ۷۲۲ عنوان شغلی در ۲ هزار و ۵۸۹ کارگاه و بنگاه اقتصادی این استان بوده است.

احمدی با بیان اینکه از ابتدای سال گذشته تا پایان سال، ۲ هزار و ۲۱۳ درخواست با ۹ هزار و ۳۰۷ عنوان شغلی برای ۳ هزار و ۹۶۹ کارگاه در دبیرخانه وصول شده است، تصریح کرد: در سال گذشته ۳۳ جلسه کمیته بدوی و ۸ جلسه تجدید نظر با حضور مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استان، نمایندگان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

وی با بیان اینکه تمامی درخواست‌های تطبیق مشاغل سخت و زیان آور قبل از پایان سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شده است، افزود: رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت گرفته و مدت زمان رسیدگی نسبت به گذشته کاهش یافته است و پرونده‌ها در کمترین زمان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مطابق قانون، کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان‌آور با داشتن سابقه ۲۰ سال متوالی در پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی و در صورتی که سوابق بیمه شده بصورت متناوب باشد با ۲۵ سال پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شوند.

احمدی توضیح داد: مشاغلی که به تناسب شغل، کارگر فشار جسمی و روحی بسیاری را متحمل می‌شود به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعریف شده‌اند.

وی با بیان اینکه ثبت درخواست بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور به صورت اینترنتی و از طریق سامانه www.sakht.mcls.gov.ir انجام می‌شود، گفت: نتیجه بررسی و رأی صادر شده از سوی درخواست کننده قابل پیگیری و رصد است.

گفتنی است، دبیرخانه کمیته‌های بدوی و تجدید نظر "بررسی و تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور" در فرایند بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار دارد و بر اساس گزارش اولیه بازرسان کار این اداره کل و کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم گیری نموده و نتیجه برای اجرا به سازمان تأمین اجتماعی ارسال می‌شود.