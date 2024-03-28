به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمدحسین محبیان ضمن تبریک سال نوبه اهمیت شعار سال اشاره و اظهار کرد: هدف از این شعار، مردمیسازی تولید در راستای تأمین نیاز داخل و یا تکمیل زیرساختهای مورد نیاز تولید است که امسال در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در تحقق شعار سال به این نکته توجه شده که بدون مشارکت مردم، امکان توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی وجود ندارد بنا بر این حمایت از سرمایه گذاران و بخش خصوصی میتواند مسیر توسعه و پیشرفت استان را در عرصههای اقتصادی دو چندان کند.
معادن ظرفیت مهم اقتصادی بیجار
وی معادن بیجار را ظرفیتی مهم و ارزشمند برای این شهرستان دانست و عنوان کرد: معادن از جمله ظرفیتهای بسیار مهم در سطح شهرستان هستند که نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری در سطح شهرستان داشته است.
محبیان ادامه داد: شهرستان بیجار با معادن آهن یکی از محورهایی است که در سال گذشته تلاش شد با فعالسازی و توانمند سازی معادن، از خام فروشی جلوگیری کرد و این مهم با مشارکت مردم به صورت بخش خصوصی محقق شده و ادامه دارد.
وی اعلام کرد: تا زمانی که دولت مردمی هدف کاهش خام فروشی استخراج معادن را مورد توجه قرار میدهد، در بخش دوم نیز زمینه فرآوری و بهرهوری بیش را با همکاری دستگاههای مرتبط ایجاد میکند.
فرآوری نیازمند ورود و مشارکت مردمی است
محبیان گفت: خام فروشی که کاهش یابد، فرآوری نیازمند ورود و مشارکت مردمی است، زمینه اشتغال پایدار را برای اهالی آن منطقه فراهم میشود و رونق اقتصادی و مهاجرت معکوس آغاز میشود.
فرماندار بیجار بار عنوان کرد: افزایش سطح مشارکت مردم با دستیار مردمی فرمانداران و استانداران، ظرفیتهای موجود و قابل ایجاد شناسایی و معرفی خواهد شد و سپس امیدواری در جامعه افزایش خواهد یافت و مردم به میدان خواهند آمد.
وی خاطر نشان کرد: از همه اصحاب رسانه شهرستان بیجار، صاحبان ایده و متفکر دعوت میکنیم، الگوهای موفق بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود منطقه را برای جذب حداکثری جلب مشارکتهای مردمی ارائه کنند.
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