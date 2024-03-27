پروژه ایمن سازی آزادراه قزوین-تهران در سطح ملی مطرح شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجحانی صبح چهارشنبه در اولین جلسه شورای ترافیک استان در سال جدید، تصریح کرد: سال گذشته یکی از اولویت‌دارترین موضوعات استان قزوین مسئله کاهش تصادفات بود که اقدامات مختلفی در این حوزه صورت گرفت.

وی افزود: در حوزه کاهش تصادفات، مهمترین محور آزادراهی استان محور «تهران-قزوین» است؛ اگرچه این محور در طول ۲ درصد از مسیرهای استان را شامل می‌شود اما حدود ۶۰ درصد تصادفات در آن رخ می‎‌دهد و ایمن‌سازی این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است.

رجحانی اظهار کرد: پروژه ایمن سازی محور آزادراهی قزوین-تهران در سطح ملی مطرح و به عنوان الگوی ملی معرفی شده است؛ در همین راستا برخی اقدامات در سال گذشته اجرا شده است و برخی دیگر در سال جاری باید اجرایی شود.

وی تاکید کرد: باید عوامل خطرساز غیرانسانی را از بین ببریم و این امر به صورت مکرر بررسی شود، هر وقت مانعی وجود داشت باید به سطوح تصمیم گیری انتقال داده شود؛ در واقع این پروژه کار ویژه استان در کاهش تصادفات است که اثرگذاری ملی دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین اظهار کرد: تصادفات درون شهری و محور روستایی نیز باید به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد و برای کاهش آن برنامه‌ریزی کرد، در گام نخست باید گزارش جامعی از تصادفات درون شهری به صورت شهر به شهر و از تصادفات روستایی به صورت تفکیکی و بخش به بخش تهیه شود و اقدامات صورت گرفته نیز مورد بررسی قرار گیرد.



وی یادآور شد: شهرداران باید در این حوزه با ابتکار عمل وارد شوند و ایمن سازی درون شهری و رفع نقاط حادثه خیز را با همکاری راهور عملیاتی کنند، همچنین در حوزه کاهش تصادفات می‌توان از ظرفیت نیروهای جهادی و مردمی استفاده کرد چرا که تعداد نیروهایی که برای این کار مأموریت دارند در طول سال کم است، بنابراین فرمانداری هر شهرستان موظف است که خودرو مورد نیاز نیروهای جهادی و داوطلبان مردمی فعال در عرصه گشت راهور را تأمین کنند.



رجحانی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۵ نقطه حادثه خیز استان شناسایی شد که اقدامات لازم برای رفع این نقاط انجام شد، ۷ نقطه تکمیل شده و ۸ نقطه باقی مانده است که در سال جدید باید انجام شود.



معاون عمرانی استانداری قزوین اظهار کرد: ارتقا ایمنی سطح راه‌های روستایی، احیا حقوق استانی در منابع ماده ۲۳، بررسی مشکلات محور سیردان، بررسی انسداد مسیرهای غیرمجاز آزادراهی و ایمن سازی آن از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.