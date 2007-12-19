درخشش اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند در جشنواره علمی پژوهشی فردوسی

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: در این جشنواره دکتر محسن نوکاریزی، عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی، رتبه اول بخش پایان نامه در گروه علوم انسانی، دکتر سید محمد خراشادی زاده، عضو هیئت علمی گروه فیزیک، رتبه اول بخش پایان نامه در گروه علوم پایه، دکتر محمد علی بهدانی، عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، رتبه دوم پایان نامه و دکتر احمد ریاسی، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، رتبه سوم پایان نامه در گروه کشاورزی را کسب کردند.

وی افزود: در بخش ترجمه کتاب در گروه مهندسی، دکتر محمد رضا آقا ابراهیمی، عضو هیئت علمی گروه برق رتبه سوم و در بخش طرح های فناورانه طرح های پژوهشی کاربردی منجر به تولید که امسال برای اولین بار به جشنواره اضافه شده است، دکتر احمد ریاسی مقام دوم را به دست آورد.

رئیس دانشگاه بیرجند خاطر نشان کرد: جشنواره فردوسی همه ساله در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود و نفرات ممتاز در زمینه های علمی و پژوهشی در سطح سه استان خراسان توسط هیئت داوران جشنواره انتخاب می شوند و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.