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۲۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۶

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "باجه مطبوعات فرهنگی" روز چهارشنبه 28 آذر در رادیو ایران به سردبیری مهدی ساعی ماهنامه "سینما ویدئو" را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه روزهای چهارشنبه ساعت 9:25 پخش می‌شود و بررسی موفقیت سینمای ایران در نخستین دوره جایزه آسیا پاسیفیک، اخبار تولید 86، بررسی فیلم‌های "کتونی سفید"، "مجرم"، "دایره زنگی"، افشاگری علی ملاقلی‌پور در جشنواره فیلم کوتاه تهران و تحلیل گیشه سینماها در ماهی که گذشت از دیگر بخش‌های برنامه "باجه مطبوعات فرهنگی" است.

ـ برنامه "نگاه روز" کاری از گروه ایران و اندیشه رادیو ایران به سردبیری زینب کوچکیان تولید می‌شود. این برنامه روزهای چهارشنبه روی آنتن می‌رود و فردا 27 آذر با حضور دکتر افشین داورپناه و دکتر ناصر مهدوی گروههای ضدفرهنگ را در ایران بررسی می‌کند.

ـ برنامه "آوای اقتدار" کاری از گروه رادیویی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به همت گروه ایران و حماسه رادیو ایران ساعت 13 روزهای سه‌شنبه به تهیه‌کنندگی فرهاد مجلسی روی آنتن می‌رود. این برنامه فردا هدف لزوم تشکیل ارتش را تبیین و بررسی می‌کند.

ـ ویژه برنامه "شمیم تکامل" از گروه طرح و تولید حوزه اروپا شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) تولید شده است. در این برنامه تاریخچه زندگی این امام مورد بررسی قرار می‌گیرد و حکایاتی از زندگی ایشان ارائه می‌شود. "شمیم تکامل" به سردبیری پیمان پناهی، تهیه‌کنندگی عباس پیری و اجرای نرگس اصفهانی 27 آذر ساعت دو و نیم بامداد پخش می‌شود.

کد مطلب 606395

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