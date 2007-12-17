اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه روزهای چهارشنبه ساعت 9:25 پخش میشود و بررسی موفقیت سینمای ایران در نخستین دوره جایزه آسیا پاسیفیک، اخبار تولید 86، بررسی فیلمهای "کتونی سفید"، "مجرم"، "دایره زنگی"، افشاگری علی ملاقلیپور در جشنواره فیلم کوتاه تهران و تحلیل گیشه سینماها در ماهی که گذشت از دیگر بخشهای برنامه "باجه مطبوعات فرهنگی" است.
ـ برنامه "نگاه روز" کاری از گروه ایران و اندیشه رادیو ایران به سردبیری زینب کوچکیان تولید میشود. این برنامه روزهای چهارشنبه روی آنتن میرود و فردا 27 آذر با حضور دکتر افشین داورپناه و دکتر ناصر مهدوی گروههای ضدفرهنگ را در ایران بررسی میکند.
ـ برنامه "آوای اقتدار" کاری از گروه رادیویی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به همت گروه ایران و حماسه رادیو ایران ساعت 13 روزهای سهشنبه به تهیهکنندگی فرهاد مجلسی روی آنتن میرود. این برنامه فردا هدف لزوم تشکیل ارتش را تبیین و بررسی میکند.
ـ ویژه برنامه "شمیم تکامل" از گروه طرح و تولید حوزه اروپا شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت شهادت امام محمد باقر (ع) تولید شده است. در این برنامه تاریخچه زندگی این امام مورد بررسی قرار میگیرد و حکایاتی از زندگی ایشان ارائه میشود. "شمیم تکامل" به سردبیری پیمان پناهی، تهیهکنندگی عباس پیری و اجرای نرگس اصفهانی 27 آذر ساعت دو و نیم بامداد پخش میشود.
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