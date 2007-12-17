  1. استانها
  2. تهران
۲۶ آذر ۱۳۸۶، ۱۶:۰۲

جلوه های کویر در کرج به نمایش درآمد

کرج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه جلوه های کویر در نگارخانه جلوه شهرستان کرج برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه نقاشی جلوه های کویر، کاری از حسین دشستان از امروز در نگارخانه جلوه شهرستان کرج برپا شد و این نمایشگاه به مدت یک ماه در این نگارخانه دایر است.

این نمایشگاه با هدف آشنایی شهروندان با جلوه های ناب کویر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در این نگارخانه دایر شده و چهارمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند بوده است.

در این نمایشگاه 20 اثر با تکنیک کلاژ با موضوع آزاد و 10 تابلو نقاشی با موضوع کویر به نمایش گذشته شده است.

علاقمندان به منظور بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 10 تا 16 به نگارخانه جلوه واقع در خیابان همایون مراجعه کنند.

کد مطلب 606396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها