جلوه های کویر در کرج به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه نقاشی جلوه های کویر، کاری از حسین دشستان از امروز در نگارخانه جلوه شهرستان کرج برپا شد و این نمایشگاه به مدت یک ماه در این نگارخانه دایر است.

این نمایشگاه با هدف آشنایی شهروندان با جلوه های ناب کویر و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در این نگارخانه دایر شده و چهارمین نمایشگاه انفرادی این هنرمند بوده است.

در این نمایشگاه 20 اثر با تکنیک کلاژ با موضوع آزاد و 10 تابلو نقاشی با موضوع کویر به نمایش گذشته شده است.

علاقمندان به منظور بازدید از این نمایشگاه می توانند از ساعت 10 تا 16 به نگارخانه جلوه واقع در خیابان همایون مراجعه کنند.