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۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۲۷

پنجره مهر؛

سوال روز هفدهم طرح «زندگی با آیه‌ها» در هرمزگان

سوال روز هفدهم طرح «زندگی با آیه‌ها» در هرمزگان

بندرعباس - سوال مسابقه روز هفدهم طرح «زندگی با آیه ها» تشریح شد و علاقه مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

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به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» با هدف تبیین ۳۰ آیه زندگی‌ساز قرآن کریم به صورت کشوری و استانی آغاز شده و برندگان جوایز ارزشمند مادی و معنوی دریافت می‌کنند.

مسابقه روز هفدهم

کدام آیه به جامعه صالحی که مؤمنین بنا می‌کنند و در آن امر به معروف و نهیازمنکر وجود دارد اشاره می‌کند؟

الف) آیه ۳۹ سوره یوسف

ب) آیه ۱۵۰ سوره نساء

ج) آیه ۲ سوره بقره

د) آیه ۴۱ سوره حج

علاقه مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند گزینه صحیح را به شماره ۳۰۰۰۱۹۱۰ پیامک کنند. مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۲۳ امروز پنجشنبه است.

برندگان روز چهاردهم

فاطمه مقصودی از مشهد

رضا اکبری از مشهد

سمیه آماده از میمند فارس

رضا نیک عمل از کیش

عذری کیومرثی از ساوه

زینب محمودی شاد از اهواز

برای شرکت در پویش زندگی با آیه‌ها عدد ۵ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۱۰ ارسال نمائید

کد مطلب 6064075

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