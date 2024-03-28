۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۷

فرمانده انتظامی بیجار:

سارقان سابقه‌دار در بیجار دستگیر شدند

بیجار- فرمانده انتظامی بیجار از دستگیری ۸ سارق سابقه دار در اجرای طرح ارتقا امنیت محله محور جهت حفظ امنیت و آرامش شهروندان در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهریار قربانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس با هدف ارتقا آرامش خاطر شهروندان و به منظور پیشگیری از جرایم در ایام نوروز، طرح ارتقا امنیت محله محور به مدت یک هفته اجرا گذاشت.

وی افزود: در این طرح که با مشارکت پلیس‌های تخصصی و کلانتری ۱۱ شهرستان بیجار اجرا شد که در این راستا ۸ سارق سابقه دار دستگیر و ۶ فقره سرقت نیز از آنان کشف شد.

قربانی به حوزه سرقت‌های صورت گرفته اشاره و عنوان کرد: این سرقت‌ها در حوزه تجهیزات برق, موبایل, کیف قاپی و ساختمان‌های نیمه کاره بود.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با تاکید بر اینکه با مشارکت اقشار مختلف مردم امنیت پایدار حاصل می‌شود بیان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود تا موارد مشکوک را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

