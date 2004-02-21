تجمع اعتراض آميز شهروندان بم نسبت به كمك رساني نامطلوب به زلزله زدگان

دكتر اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : تعدادي از شهروندان بم امروز در اعتراض به توزيع نامناسب كمكهاي دولتي و مردمي و نبود امكانات لازم در ميدان 22 بهمن اين شهر تجمع كردند .

وي ادامه داد : مردم بم از مسئولان مي خواهند كه به نيازها و خواسته هاي آنان توجه بيشتري داشته باشند زيرا با گرم شدن هوا وضع زندگي در اين شهر با مشكلات زيادي مواجه مي شود به خصوص آنكه هنوز درمورد آب آشاميدني ، امكانات بهداشتي مانند سرويسهاي بهداشتي با مشكل مواجه هستند و موضوع اسكان موقت نيز به رغم توزيع تعدادي از كانكسهاي اهدايي تركيه هنوز به طور كامل بين مردم توزيع نشده است و بيشتر مردم د رچادرهاي امدادي به سختي زندگي مي كنند .

وي گفت : علاوه بر مشكلات معيشتي اوليه در شهرستان بم مسائل روحي و عاطفي به خصوص با توجه به بيكاري آنان هر روز ابعاد بيشتري پيدا مي كند و اين مسئله باعث افزايش نارضايتي ها و نا آرامي ها در ميان مردم مي شود كه بي توجهي مسئولان به اين موضوعها مي توان عواقب خطرناكي در پي داشته باشد .

وي اضافه كرد : گفته مي شود حدود دو تا سه ميليارد تومان براي تامين آب شرب شهروندان بم اختصاص داده شده است در حالي كه مردم اين شهر هنوز دراين مورد مشكل دارند و از مسئولان مي خواهند كه سهم هر شهروند را از اين اعتبار پرداخت كنند تا ضمن تامين آب شرب از سوي خود آنان بتوانند براي رفع نيازهاي ديگر خود نيز از آن استفاده كنند .